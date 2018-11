Im Duell: Riedes Luca Johanningmeier (l.) und Bassens David Schymiczek. Die gesamte Partie wurde von Zweikämpfen geprägt. (Björn Hake)

Bassen. Reiben sich zwei Fußball-Mannschaften über 90 Minuten in Zweikämpfen auf, sind Chancen Mangelware und wird eine Spielidee auf beiden Seiten vergeblich gesucht, dann ist das Endergebnis in der Regel ein Unentschieden. Genau das hätten auch die Trainer des TSV Bassen und MTV Riede nach beinahe 80 gespielten Minuten im Bezirksliga-Derby so unterschrieben. Doch Doppelpacker Dennis Klätke verhinderte die einvernehmliche Trennung und sorgte für Riedes dritten Sieg in Folge – 2:1 (1:1) für den MTV.

Über das Geschehen auf dem Platz täuschte das Ergebnis dennoch nicht hinweg. „Das Spiel war schlecht. Das war keine gute Leistung von uns“, befand dementsprechend auch Riedes Coach Nils Krüger. Und die Partie befand sich von Minute eins an auf einem mauen Bezirksliga-Niveau. Erstmals aussichtsreich wurde es für die Gäste aus Riede in Minute 16, doch der vielversprechende Konter endete mit einem vermasselten Querpass von Constantin Borchers. Es war ein kleiner positiver Ausreißer und zugleich Spiegelbild. Beide Teams setzten auf einen bedächtigen Spielaufbau, präsentierten sich ideenlos im Offensivspiel und ließen Tempo vermissen.

Doppelpacker Dennis Klätke

Die etwas bessere Spielanlage legte zwar der TSV Bassen an den Tag, die besseren Chancen verbuchte aber Riede. Zunächst scheiterte Marvin Just nach Konter an Keeper Lukas Schuler. Die anschließende Ecke sorgte dann für das Rieder Führungstor (22.). Am zweiten Pfosten lief Dennis Klätke völlig frei ein und konnte bei seinem Kopfball sogar die Füße auf den Erden behalten. Bassens Antwort folgte erst kurz vor der Pause. Heiko Budelmann suchte im Sechzehner den Kontakt und fand ihn auch. Marcel Grashoff hatte sich ungeschickt angestellt – Elfmeter. Diesen verwandelte der Gefoulte selbst – 1:1 (42.).

In puncto Niveau hob sich die zweite Hälfte nicht von der ersten ab. Beide Mannschaften zeichneten sich zwar durch ihre Zweikampfstärke aus, die Spielkultur blieb jedoch auf der Strecke. Ein Fehlpass folgte dem anderen, ein langer Ball dem nächsten. Bassen zeigte zwar Ansätze, doch der berühmt berüchtigte finale Pass blieb immer aus. Bestes Beispiel in Minute 70: Noel Lohmann hat bei einem Konter Platz auf der Außenbahn, verpasst zunächst den Querpass, steigt zwar dann noch seinen Gegenspieler aus, spielt dann jedoch den Ball ins Nichts. „In der Box sind wir nicht gefährlich genug“, monierte auch Coach Uwe Bischoff.

Die nächste Szene spielte sich in der Box der Grün-Roten ab. Ein langer Freistoß segelte in den Sechzehner, Keeper Schuler rief zwar „Torwart“, er hatte den Ball aber nicht. Dieser landete nach kurzem Gewühl bei Klätke, der zum umjubelten 2:1 traf (78.). „Wir haben leider immer das Problem bei hohen Bällen. Lukas schreit Torwart, dennoch mache ich niemanden einen Vorwurf“, betonte ein etwas niedergeschlagener Bischoff. Niedergeschlagen ob des Spiels war auch Nils Krüger, dennoch huschte ihm ein Lächeln übers Gesicht: „Wenn man gefühlt oben steht, dann gewinnt man so ein Spiel. Das haben wir uns in den letzten drei Spiele erarbeitet. Ich habe zwei Torchancen gezählt und die haben wir reingemacht“, freute sich Nils Krüger über die Punkte und spielte auf den Lauf Riedes unter ihm als Interimscoach an – vier Spiele ungeschlagen.

Lediglich einmal geriet der Sieg noch in Gefahr. Und das, weil Bassen doch noch mal eine schöne Kombination präsentierte. Riedes Keeper Marcel Bremer sorgte mit einer Parade dafür, dass es bei Lohmanns Schuss bei einer Chance blieb. „Riede hatte einfach das Quäntchen Glück mehr“, urteilte Bischoff, der das Unentschieden gerne unterschrieben hätte.