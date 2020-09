Der 1. FC Rot-Weiß Achim trifft zum Auftakt in die neue Saison auf den FC Worpswede. Für Achim-Coach Costa Efeoglou ist dabei ein positiver Start gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Osterholz besonders wichtig. „Wir nehmen das Spiel sehr ernst und geben alles dafür, um am Ende die drei Punkte in Achim zu behalten. Wir sind motiviert“, sagt der Coach. Für Efeoglou reist der Gast aus Worpswede als eine Art Wundertüte an den Steinweg an. Davon will sich der erfahrene Coach aber nicht irritieren lassen: „Wir wissen nicht so richtig, was auf uns zu kommen wird. Dennoch werden wir unser Bestes für den Erfolg geben.“ Anders als bei den Niederlagen gegen den 1. FC Burg (4:0) und gegen Tura Bremen (4:3) in der Vorbereitung, kann Efeoglou zum Saisonstart auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Achim