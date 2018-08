Arne von Seelen zeigte gute Leistungen im Tor der SG Achim/Baden. (STRANGMANN)

Fredenbeck. Das Teilnehmerfeld beim VGH-Gotthard-Cup in Fredenbeck ist mit recht großen Namen gespickt gewesen. Bei dem Vorbereitungsturnier in der Geestlandhalle trafen am Sonnabend fünf Handball-Oberligisten aufeinander. Aus der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein gingen der Drittliga-Absteiger HG Hamburg-Barmbek sowie die SG Hamburg-Nord an den Start. Die Oberliga-Nordsee wurde durch drei Mannschaften vertreten – und zwar durch die SG Achim/Baden, den SV Beckdorf und den Gastgeber VfL Fredenbeck.

Für die von Tobias Naumann trainierten Achimer sprang laut Fredenbecks Sportlichem Leiter David Oppong am Ende des Tages Rang vier heraus. Aus den vier Partien, die allesamt eine Spielzeit von 30 Minuten hatten, holte die Spielgemeinschaft drei Punkte. „Den Turniersieg schnappte sich Hamburg-Barmbeck“, berichtete Oppong auf Nachfrage. Für die fünf Teams stand der erste Platzt allerdings nicht im Vordergrund. Viel mehr ging es darum, sich während der Vorbereitung auf hohem Niveau zu messen. Das war auch für Tobias Naumann und Co-Trainer Thorben Schmidt das Wichtigste. Denn allmählich geht es auch darum, sich den Feinschliff für den Saisonauftakt in der Oberliga (1. September gegen den TuS Rotenburg) zu holen. „Wir haben viele Erkenntnisse mit nach Hause genommen“, sagte Schmidt.

Drei knappe Resultate

In ihrem ersten Spiel bekam es die SG Achim/Baden mit dem Gastgeber zu tun. Der ehemalige Bundesligist und künftige Klassenpartner der Naumann-Sieben wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Fredenbecker, die in der Vorsaison den Abstieg aus der 3. Liga hinnehmen mussten, setzten sich mit 16:12 durch. Danach folgten drei Partien für die SG Achim/Baden, die jeweils hart umkämpft waren – und somit mit knappen Resultaten endeten: Gegen den SV Beckdorf, der auch in der neuen Saison vom Ex-SG-Coach Steffen Aevermann trainiert wird, verloren Naumann und Co. nur hauchdünn (13:14). Dabei hatte die SG die meiste Zeit geführt. Bessere Ergebnisse brachten die Begegnungen gegen Hamburg-Barmbeck und Hamburg Nord. Gegen den späteren Turniersieger aus Barmbeck setzten sich die Achimer mit 15:14 durch, in der Partie gegen Hamburg-Nord stand es am Ende unentschieden – 13:13.

„Auch wenn die Ergebnisse eher egal waren, sind wir damit durchaus zufrieden“, meinte Thorben Schmidt. Da bei der SG Fabian Balke und Steffen Fastenau fehlten, testeten die Trainer mit Joost Windßus, Jan Wolters und Erik Schmidt einige Varianten im Innenblock der Abwehr. „Das sah schon gut aus. Aber die Konstanz und die Eingespieltheit fehlten noch etwas. Das ist jedoch noch völlig okay“, sagte Co-Trainer Schmidt.