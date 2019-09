Frank Neubarth stand mit seiner Mannschaft kurz vor einem Auswärtssieg. Am Ende reichte es aber nur für einen Zähler. (Björn Hake)

Durch einen Gegentreffer in der 90. Spielminute hat der FC Verden 04 einen bereits sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Am Ende trennte sich das Team vom SV Eintracht Lüneburg mit 3:3 (1:2). Verdens Trainer Frank Neubarth ging während der Landesliga-Partie durch ein Wellenbad der Gefühle, sodass es ihm auch nicht ganz leichtfiel, das Ergebnis einzuschätzen: „Wenn du in der letzten Minute den Ausgleich hinnehmen musst, sind es sicherlich zwei verlorene Punkte. Auf der anderen Seite kassieren wir zwei Tore quasi aus dem Nichts und liegen schnell mit 0:2 zurück. Die Jungs sind dann super zurückgekommen und haben vor allem in der zweiten Halbzeit eine richtig starke Leistung geboten.“

In der Anfangsphase machte seine Elf einen stabilen Eindruck und geriet durch einen Doppelschlag urplötzlich mit 0:2 in Rückstand. Beim 0:1 sah ein FC-Verteidiger nach einem langen Diagonalball im direkten Duell gegen Torschütze Philipp-Marvin Borges nicht gut aus (13.). Nur drei Minuten später wurde Samir Rabbi geschickt freigespielt und traf zum 2:0. Anschließend musste der FC erstmal wieder Sicherheit ins eigene Spiel bekommen. Hoffnung keimte auf, als Nick Zander für den Anschlusstreffer sorgte. Einen Konter schloss Zander zum Halbzeitstand ab (27.).

Die Gäste kamen dann mit neuem Schwung aus der Kabine. Früh in Halbzeit zwei gelang der Ausgleich. Maximilian Schulwitz nutzte einen Handelfmeter zum 2:2 (49.). Als Jonas Austermann in der 62. Minute nach einer tollen Kombination gar die erstmalige Führung für seine Mannschaft erzielte, schienen die Gäste endgültig auf dem richtigen Weg. „Leider haben wir es dann verpasst, die Partie endgültig zu entscheiden. Wir haben zwei Riesenchancen liegengelassen“, ärgerte sich Frank Neubarth. Zunächst scheiterte Jonas Austermann im direkten Duell am SV-Torhüter Liam Bertelsmann. Dann spielten vier FC-Angreifer eine klare Überzahlsituation schlecht aus und verpassten den vierten Treffer. So kam es wie es kommen musste. In der 90. Minute landete eine Flanke bei SV-Kapitän Bennet Lorenzen, der das Leder zum 3:3-Endstand in die Maschen köpfte.