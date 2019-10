Volker Hardtke hat mit den Herren 60 des Ottersberg einen erfolgreichen Start in die Nordliga erwischt. (Björn Hake)

Ottersberg. Unter dem Hallendach wird wieder die gelbe Filzkugel über das Netz geschlagen. Die Tennis-Wintersaison hat begonnen. Auch zwei Mannschaften des Ottersberger TC sind aktiv – und zwar in der Nordliga. Sowohl bei den Herren 50 als auch den Herren 60 sind die OTC-Teams am Start.

Den größten Erfolg gab es beim Klub aus dem Wümmeort schon vor Saisonstart. Denn der Verein konnte wieder ein Herren 60-Team melden. „Die Mannschaft war auseinandergefallen und musste neu aufgestellt werden. Das haben wir geschafft“, sagte Mannschaftsführer Peter Eichler. Hierbei scheint auch Qualität vorhanden zu sein. Im ersten Spiel in der der Tennis-Nordliga siegten die Ottersberger gegen den TC Wunstorf nämlich mit 4:2. „Wir waren vorher Favorit und wir haben auch gewonnen, weil wir ein bisschen besser waren“, meinte Eichler. Die Wunstorfer boten jedoch durchaus Paroli. „In dieser Liga können alle Tennis spielen. Es war durchaus ein enges Ding.“

Der Mannschaftsführer erfuhr das am eigenen Leib. In seinem Einzel verlor er nach drei Sätzen mit 1:2 gegen Thomas Peitmann. Zudem musste er sich gemeinsam mit Volker Vedewald im Doppel gegen Heinz Kiel und Wolfgang Sperner geschlagen geben. Besser machten es dagegen Volker Hardtke, der einzig verbliebene der alten Ottersberger Mannschaft, und Manno Ludwig: Sie gewannen ihr Doppel gegen Peitmann und Gerd Bode. Weil Hardtke, Ludwig und Velewald zudem im Einzel erfolgreich waren, stand am Ende ein 4:2-Sieg für die Ottersberger zu Buche.

Den Herren 50 des Ottersberger TC ist zum Auftakt in der Nordliga ein souveräner Sieg geglückt. Im Heimspiel gegen den TC GW Gifhorn gab es ein deutliches 5:1 – die eigene Überlegenheit übertrug sich somit auch ins Ergebnis. „Es war eigentlich relativ klar“, analysierte OTC-Mannschaftsführer Christoph Engelke. Er selbst gewann dabei gegen Uwe Hedtke, sein Teamkollege Andreas Busch wies Stefan Jäger deutlich in die Schranken. Und auch Michael Weiß konnte seinen Gifhorner Kontrahenten schlagen. Sein Durchhaltevermögen im Duell mit Jens Garber begeisterte Engelke. „In einem Spiel, das hin und her ging, hat er einen 2:7-Rückstand im Tiebreak erstaunlicherweise noch gedreht. Das war schon beeindruckend“, beschrieb der Mannschaftsführer. Lediglich André Stelling verlor sein Einzel gegen Djordje Djuranovic.

Da die Ottersberger Tennisspieler allerdings beide Doppel für sich entschieden haben, hielt sich der negative Effekt in Grenzen. Nach dieser Begegnung blickt Engelke den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen. „Das war ein netter Beginn, wir waren stärker als Gifhorn. Ich glaube, wir können uns nach oben orientieren. Mit ein bisschen Glück spielen wir oben mit“, sagte er.

Weitere Informationen

Nordliga Winter Herren 50

Ottersberger TC - TC GW Gifhorn 5:1

Weiß - Garber 6:2, 4:6, 10:7; Busch - Jäger 6:1, 6:0; Stelling - Djuranovic 4:6, 3:6; Engelke - Hedtke 6:2, 6:2; Weiß/Busch - Garber/Djuranovic 6:0, 6:2; Wingerning/Engelke - Jäger/Hedtke 6:2, 6:3

Nordliga Winter Herren 60

Ottersberger TC - TC Wunstorf 4:2

Eichler - Peitmann 6:0, 3:6, 7:10; Hardtke - Bode 6:2, 7:5; Ludwig - Kiel 5:7, 6:2, 10:6; Velewald - Sperner 6:3, 2:6, 10:5; Hardtke/Ludwig - Peitmann/Bode 2:6, 4:2; Eichler/Velewald - Kiel/Sperner 1:6, 4:6 ICO