Leon Bauchmüller erlebte in Italien eine doppelte Premiere. (LOREDANA IVANCOV)

Für Leon Bauchmüller ist es eine Premiere gewesen. Erstmals startete der junge Kartfahrer aus Bendingbostel bei einem Rennen im Ausland – und zwar bei der 29. Tropheo Andrea Margutti im italienischen Lonato. Zudem feierte er sein Debüt in seinem neuen Team RS Motorsport. Der Bambini-Fahrer erreichte gleich zweimal die Finalrennen und beendete beide Läufe unter den Top 30.

Die 29. Tropheo Andrea Margutti fand zu Ehren des 1989 verstorbenen Andrea Margutti auch in diesem Jahr auf dem 1200 Meter langen South Garda Circuit am Gardasee statt. Zunächst durften die 64 jungen Kartfahrer bei sonnigem Wetter fahren. Leon Bauchmüller hatte bei seinem Einstand auf internationaler Bühne somit die allerbesten Bedingungen. Ohne große Nervosität ging er ins Zeittraining und belegte Rang 42. Mit diesem Resultat war der Motorsportler jedoch nicht zufrieden.

Anschließend sollte es in den Vorläufen wesentlich besser laufen. Ohne großen Respekt vor der Strecke fuhr er im ersten Vorlauf auf den 16. Rang und war in Schlagdistanz zu den besten zehn Fahrern. Auch die folgenden zwei Vorläufe konnten sich durchaus sehen lassen. Mit den Plätzen 20 und 17 ging es für Bauchmüller als 34. der Gesamtwertung in den Hoffnungslauf. In diesem fuhr er auf Platz vier und schaffte damit den Sprung ins sogenannte Pre-Finale.

In den Finalläufen waren die Wetterbedingungen nicht mehr optimal: Die Sonne versteckte sich hinter dicken Regenwolken. Leon Bauchmüller trotzte dem Regen allerdings. Der junge Bendingbosteler behielt die Übersicht und überquerte in beiden Finalläufen die Ziellinie. In einem Rennen wurde er 27., in dem anderen reichte es für Platz 30. „Ich freue mich sehr, dass ich soviel lernen konnte und auch das Finale fahren durfte. Das macht mich glücklich. Die Zusammenarbeit mit meinem neuen Team macht mir großen Spaß“, war der Zehnjährige nach seiner Premiere zufrieden mit seiner Leistung.

Für Leon Bauchmüller und sein RS Motorsport-Team geht es jetzt nach dem internationalen Auftritt hoch motiviert und rasend schnell in Richtung Saisonauftakt in Deutschland. Vom 7. bis 8. April startet der Bambini-Pilot beim ADAC Kart Masters in Ampfing. Vorher nutzt er aber noch den Winterpokal in Oschersleben und den Start des ADAC Kart Cup in Ampfing zur weiteren Rennvorbereitung.