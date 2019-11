Verden. Im Heimspiel gegen den DT Hameln mussten sich die Damen 30 des TC Verden deutlich mit 1:5 geschlagen geben – es war die erste Niederlage in der aktuellen Wintersaison. Das lag laut der TC-Trainerin Martina Potratz-Reichmann weniger an der eigenen Leistung, sondern mehr an den Fähigkeiten des Gegners. „Sie spielen sehr variabel, haben gute Spieler an Bord und sind ein Tick stärker als wir“, analysierte Potratz-Reichmann, die wegen einer Verletzung in der Partie gegen den Tabellenführer der Oberliga nicht als Spielerin mitwirken konnte.

„Das hätte am Spielausgang aber nicht so viel geändert“, vermutete die TC-Trainerin. Und ihrer Mannschaft konnte sie auch wenig vorwerfen. „Das waren teilweise sehr enge Spiele“, erklärte sie. Sowohl Marion Schilcher als auch Verena Cassens verloren ihre Duelle erst nach einem Tiebreak. Eine sehr starke Leistung lieferte unterdessen Stefanie Walter ab. Die TC-Spielerin belohnte sich auch, so setzte sie sich gegen Corinna Schmidt durch. „Sie hat ihr bestes Tennis rausgeholt, taktisch clever gespielt und ihre Gegnerin auf ihre Schwächen festgenagelt“, lobte Potratz-Reichmann. Insgesamt aber behaupteten sich die Verderinnen kaum gegen den Tabellenersten, sodass die vor den beiden Doppelspielen eine pessimistische Selbsteinschätzung reifte. Zwar wäre ein 3:3 noch im Bereich des Möglichen gewesen, doch aufgrund der Stärke des Gegners nutzte der TC die beiden Duelle zum Ausprobieren. „Wir dachten, es wird schwer, beide Doppel zu gewinnen. Und dann haben wir uns gesagt, dass wir so aufstellen wie wir Lust haben und gucken, was passiert.“ Letzten Endes brachte Hameln den Erfolg sicher nach Hause. Ina Freymann und Nadine Barnert bezwangen Schilcher und Anja Sabelhaus. Schmidt und Kristina Lemke schlugen Walter und Petra Hellweg.