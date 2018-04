Denis Schymiczek (links) und der TSV Bassen blieben in Hambergen torlos. (Björn Hake)

Hambergen. Obwohl der FC Verden 04 aktuell durch die Fußball-Bezirksliga rauscht, kann er noch von Platz eins verdrängt werden – und zwar vom FC Hambergen. Das Team stellte am Mittwochabend unter Beweis, dass es seine Chance auf den Titel noch nutzen will. Zu spüren bekam das der TSV Bassen. Die Dohmspatzen verloren in Hambergen mit 0:2 (0:0).

TSV-Coach Uwe Bischoff erkannte die Niederlage neidlos an: „Hambergen war besser als wir. Der Gegner war einfach hungriger auf den Sieg. Die haben uns in der zweiten Halbzeit mit Kraft und Dynamik hinten reingedrückt.“ Aus diesem Grund seien dann auch in Durchgang zwei die beiden Gegentore gefallen, meinte Uwe Bischoff. In der 56. Minute traf Finn-Niklas Klaus zum 1:0, Oliver Preuß erhöhte wenig später (70.). In der ersten Halbzeit waren die beiden Teams hingegen auf Augenhöhe, jedoch bekamen die Zuschauer nur wenige Chancen zu sehen.

„Für uns ist die Niederlage allerdings zu verkraften. Mit Glück hätten wir in Führung gehen können“, urteilte Uwe Bischoff. „Meine ersatzgeschwächte Mannschaft hat sich nicht abschießen lassen und hat sich somit gut aus der Affäre gezogen.“