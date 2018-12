Das Geschäft bringt es mit sich. Bleibt im Sport der Erfolg aus, ist die erste Schraube, an der Vereinsführungen drehen, oftmals die Position des Trainers. Von neuen Impulsen ist dann die Rede, Danksagungen an den Ex folgen.

Wird ein Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga Nordsee geworfen, ist der Schritt der Verantwortlichen der SG Achim/Baden II nachvollziehbar. Bei solch einer Bilanz hätte in anderen Vereinen der jeweilige Chef-Coach in der Regel sogar viel früher bye-bye sagen müssen. Demnach ist das Absägen von Karsten Krone nicht verwunderlich.

Doch nach 17 Jahren Trainertätigkeit bei der SG Achim/Baden darf er mittlerweile als Urgestein des Vereins betitelt werden. Von allen Seiten, von der Mannschaft wie auch vom Vorstand, sind Lobpreisungen zu vernehmen. Von hohem Engagement, Fachwissen en masse, reichlich Herzblut ist da die Rede.

Die alten Lorbeeren sind jedoch nun nichts mehr wert, irgendwann zählen sie halt nicht mehr – verständlich, das Geschäft bringt es halt mit sich. Doch hat ein solch verdienter Trainer einen solchen Abgang verdient? Ist es nicht despektierlich, nach Jahren so kurzfristig ausgebootet zu werden, ohne Vorwarnung? Bei allen Regeln des Geschäfts, es geht schöner.