Ole Seuberlich (links) und Ole Sagajewski sind verletzt. (Björn Hake)

Das dritte Heimspiel des TV Baden in der Saison 2020/2021 wird eines, das in die Vereinsgeschichte eingeht. Denn auf den Volleyball-Zweitligisten wartet in der Lahofhalle ein Geisterspiel. Dazu habe sich der Verein am Donnerstag entschieden, sagt Manager Peter-Michael Sagajewski. Schweren Herzens sei dieser Entschluss gefasst worden. Für Sagajewski sei es jedoch nur der logische Schritt. Es sei nicht vertretbar, einen Tag vor dem Inkraftreten der neuen Corona-Regeln Fans in die Halle zu lassen. Daher spielen die Badener nun am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) gegen den FC Schüttorf 09 vor leeren Rängen. Finanziell und emotional sei es eine Katastrophe, ein Geisterspiel austragen zu müssen.

Nicht nur die Fans werden dem Team von TVB-Coach Werner Kernebeck fehlen – sondern wahrscheinlich auch zwei Leistungsträger: Ole Sagajewski und Ole Seuberlich. Letzterer hat sich laut Kernebeck eine Schleimbeutelentzündung zugezogen. „Daher hat er auch die gesamte Woche nicht trainiert“, erklärt der Coach. Ein Funken Hoffnung gebe es zwar noch, „doch ein Ausfall zeichnet sich ab“, bedauert Kernebeck. Bei Ole Sagajewski herrscht hingegen Klarheit. Er fällt wegen eines Knorpelschadens aus. Das Team sei aber darauf vorbereitet, um ohne die beiden Topspieler gegen die Schüttorfer anzutreten, sagt Kernebeck. In den zurückliegenden Trainingseinheiten habe er einige Alternativen trainiert. „Wir werden uns auf jeden Fall etwas Geschicktes überlegen. Die Ausfälle machen es für uns aber nicht einfacher.“

Erstarkter Gegner reist an

Zudem kommt mit Schüttorf eine Mannschaft in die Lahofhalle, die immer besser ins Rollen kommt. Nach zwei 0:3-Niederlagen hat der FCS zuletzt zweimal in Folge gewonnen. „Schüttorf hat ein sehr eingespieltes Team“, sagt Kernebeck über den kommenden Kontrahenten. Das Ziel sei aber dennoch, nicht mit leeren Händen das Spiel zu beenden. „Wir wollen Punkte: Und je mehr, desto besser“, gibt der Coach des TV Baden die Marschroute vor. „Wir müssen gegen Schüttorf sehr gut performen, um zu punkten. Aber da spricht ja nichts dagegen.“

Wie es nach dem Spiel für den TV Baden weitergeht, wird sich zeigen. Denn ab Montag werden die Sporthallen der Stadt Achim gesperrt. Das bestätigte Fachbereichsleiter Steffen Zorn auf Nachfrage. Damit setze die Stadt die Vorgaben aus Berlin um, erklärte Zorn. Sagajewski strebt für den Zweitligisten nun eine Ausnahmegenehmigung an. Laut des Bund-Länder-Beschlusses vom Mittwoch soll nur der Amateursport im November eine Zwangspause einlegen. Die 2. Volleyball-Bundesliga ist allerdings eine Profiliga.

Doch zunächst steht das Niedersachsen-Duell im Fokus. Komplett verzichten auf die Partie müssen die TVB-Fans jedoch nicht. Denn es wird im Internet (https://www.sporttotal.tv/ma904b8737) live übertragen.