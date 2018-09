Mit der Leistung seiner Elf war Stephan Hotzan zufrieden. (Björn Hake)

Die Personalsituation ist beim MTV Riede im Heimspiel gegen den SV Komet Pennigbüttel alles andere als rosig gewesen. Unter anderem musste MTV-Coach Stephan Hotzan am Sonnabend auf seinen Marcel Bremer und Leistungsträger Kai Schumacher verzichten. Zwar verkaufte sich die Hotzan-Elf teuer gegen die Kometen, zu etwas Zählbarem sollte es aber nicht reichen: Pennigbüttel gewann am Segelhorst mit 3:0 (0:0).

Da Hotzan mit seiner Mannschaft jedoch zufrieden gewesen ist, sagte er die Worte, die von Trainern in solchen Fällen häufig zu hören sind: "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen." Pennigbüttel hatte zwar mehr Spielanteile, doch in der Defensive arbeiteten die Gastgeber sehr konzentriert. "Wir haben den Gegner von unserem Tor ferngehalten", sagte Hotzan. Glück hatten die Rieder, als Komet-Spieler Tim Weinmann einen Elfmeter verschoss (30.).

Der Knackpunkt des Spiels sollte sich in der in der 70. Minute ereignen. Dennis Klätke bekam eine Gelbe Karte – es war jedoch seine zweite im Laufe des Spiels. Riede war in Unterzahl geraten. Und nicht nur das: Amed Fadika traf mit dem anschließenden Freistoß zur 1:0-Führung des SVP. Riede gab sich jedoch nicht auf und hatte die große Chance zum Ausgleich. Torben Schumacher schoss den Ball aber aus acht Metern am Tor vorbei. In den letzten Minuten der Partie kamen die Gäste durch Vinzenz van Kroll (84.) und Konstantinos Katsanos (90.) zu zwei weiteren Treffern.

"Taktisch haben wir uns aber gut verhalten, darauf können wir aufbauen", meinte Hotzan, der zudem seinen 18-jährigen Keeper Jannik Schumacher lobte: "Er hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt."