„Da sind wir ganz schön rasiert worden.“ Der dritte Spieltag der Saison ist bei Ingo Ehlers, dem Trainer des TSV Daverden, in unschöner Erinnerung geblieben. In der Gemeinde Dötlingen war der Aufsteiger vom TV Neerstedt beim 24:32 nach allen Regeln der Kunst zerlegt worden. Nun steht im Landkreis Verden das Rückspiel an und Ehlers wünscht sich von seinen Mannen eine entsprechende Reaktion. Man habe noch eine Rechnung offen, betont der 46-jährige Übungsleiter des TSV. Tabellarisch gesehen kommt es in der Langwedeler Schulsporthalle zu einem Nachbarschaftsduell. Der TSV Daverden (15:15 Punkte) ist Siebter, die Neerstedter (13:17) stehen auf Rang acht. Für den TSV ist es das Spiel eins ohne Linksaußen Erik Beuße (beruflich nach Südafrika), auch Simon Bodenstab wird weiterhin pausieren. „Wir müssen gegen die starke linke Angriffsseite der Neerstedter gut verteidigen“, sagt Ingo Ehlers, der gegen den TVN ohne gelernten Mittelmann auskommen muss. „Wir werden wohl wieder mit zwei Kreisläufern agieren“, hofft Daverdens Coach auf den ersten Heimsieg im neuen Jahr.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Daverden