Die Delegation des TV Sottrum ist in Berlin sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem brachte sie einen Meistertitel mit nach Hause. (fr)

Berlin. 20 Kinder und Jugendliche, fünf Trainer und 14 Fans – so groß ist die Delegation des TV Sottrum gewesen, die sich jetzt auf den Weg nach Berlin gemacht hat. In der Bundeshauptstadt wurden am vergangenen Wochenende die Deutschen Prellball-Meisterschaften der Jugend ausgetragen. Der TVS war in Berlin gleich mit vier Mannschaften vertreten. Und diese vier Teams waren bei der DM sehr erfolgreich unterwegs. Neben einem sechsten, vierten und dritten Platz brachte die Delegation auch einen Meistertitel mit an die Wieste. Aber nicht nur deswegen zeigte sich Sottrums Prellball-Abteilungsleiter Volker Heinze mehr als zufrieden: „Wir sind super stolz auf alle unsere Mannschaften, auf ihre Leistungen und auf ihr sportlich-faires Verhalten während der Meisterschaft.“

Deutscher Meister darf sich fortan die männliche Jugend 11 bis 14 des TV Sottrum nennen. Unter ihrem Trainer Marco Schibatt waren Malte Müller, Johannes und Mikelis Mahnken, Kai Götsche, Mika Hüsing sowie Marlon Köhler von der Konkurrenz nicht zu bremsen. Am ersten Turniertag spielten sie ihre Gegner laut Volker Heinze in Grund und Boden.

Die Überlegenheit sollte sich auch am zweiten Tag fortsetzen. Das Halbfinale gegen den TV Winterhagen wurde zu einer einseitigen Partie (41:20), und auch im Endspiel gegen den TV Freiburg St. Georgen war das Match früh zugunsten des TV Sottrum entschieden. Am Ende stand es 43:24 für den Wieste-Klub. „Unter dem Jubel der mitgereisten Fans und der anderen Sottrumer Teams standen unsere jungen Männer damit als Deutscher Meister 2018 fest“, freute sich Heinze.

Die weibliche Jugend 11 bis 14 mit Trainerin Verena Ehlert erkämpfte sich zunächst den Gruppensieg. Im Halbfinale trafen Tabea Ehlert, Marie Muik, Fenja Ahlenstorf und Michelle Bidus auf den TuS Meinerzhagen. In einer sehr ausgeglichenen Partie hatte der Gegner am Ende die Nase vorn (28:31). Im abschließenden Spiel um Platz drei wollten die Gegnerinnen vom TuS Aschen-Strang den Sieg ein bisschen mehr als das Sottrumer Team, die Niederlage ging laut Heinze daher in Ordnung (34:39). Auch die weibliche Jugend 15 bis 18 mit Anneke Schulz als Trainerin wurde in der Vorrunde Gruppenerster. Im Halbfinale war der TV Winterhagen für Laura Ehlert, Daria Trompeter, Melanie Seitz und Jennifer Rothfischer jedoch zu stark (23:33). Im Spiel um Bronze setzte sich Sottrum dann aber gegen den MTV Wohnste durch (32:26).

Mit ihrem Trainer Timo Schulz traten Nico Voß, Finn Rühlemann, Genrich Schmidt, Tjark Meyer und Jannik Dohnalek für den TV Sottrum in der männlichen Jugend 15 bis 18 an. Für diese Mannschaft sprang am Ende der sechste Platz heraus. Trotzdem war Trainer Schulz stolz auf seine Jungs: „Wir haben die optimale Leistung abgerufen, besser ging es einfach nicht.“