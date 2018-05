Max Brümmer vom SV Hönisch traf gegen Dörverden zum 2:0. (Björn Hake)

Zwei Nachholspiele wurden in der Fußball-Kreisliga am Pfingstwochenende ausgetragen. Beide Male war der TSV Dörverden beteiligt. Am Sonnabend setzte sich die Elf von Nils Pohlner gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn souverän durch. Zwei Tage später verloren die Dörverdener beim starken SV Hönisch.

TSV Dörverden - TSV Fischerhude-Quelkhorn 3:1 (2:0): Auch in Dörverden hat Fischerhude seine schwarze Serie nicht beendet. Die Mannschaft von Jens Lellek blieb zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Die Gastgeber führten nach zwölf Minuten mit 2:0 und hatten den Grundstein zu ihrem neunten Saisonsieg gelegt. Die Treffer erzielten Bastian Deke (5.) und Erhard Dubs (12.). Von den Gästen kam vor der Halbzeit wenig. Nach der Pause wurde das Team von der Wümme stärker. Michael Wülbers-Mindermann traf in der 49. Minute zum 1:2. Dörverden hielt aber dagegen und überstand die Druckphase. Als Deke mit Emmanuel Nunu in der 89. Minute einen Doppelpass am Fischerhuder Strafraum spielte, stand Letztgenannter völlig frei und nutzte die Gelegenheit zum 3:1. In der Nachspielzeit wehrte Dörverdens Torhüter Christopher Senff einen Strafstoß ab.

SV Hönisch - TSV Dörverden 2:0 (2:0): Gegen Dörverden gelang dem Team von SVH-Coach Ricardo Seidel der dritte Sieg in Serie. „Wir haben eine sehr starke Leistung gezeigt. Leider wurden die vielen Chancen nicht genutzt“, sagte Seidel. Schon nach drei Minuten traf Tobias Rolf zum 1:0. Zwanzig Minuten später war Max Brümmer nach einer Ecke zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Bereits in der ersten Minute hätte Hönisch nach Meinung von Seidel einen Elfmeter bekommen müssen. Rene Magalowski soll im Strafraum gefoult worden sein. Magalowski hatte sowohl vor als auch nach dem Seitenwechsel noch mehrfach die Chance, um einen Treffer zu erzielen. Christopher Senff ließ aber kein drittes Tor zu. „Jetzt wollen wir am letzten Spieltag beim TSV Achim gewinnen", kündigte Seidel an.