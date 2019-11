Lena Meding (am Ball) durfte sich mit dem TSV Morsum über einen Sieg freuen. Dies blieb Maike Hemmerich (l.) verwehrt. Sie verlor mit dem TV Oyten III beim SVGO Bremen. (XYZ)

Ein Sieg und eine Niederlage – mit dieser Bilanz waren die beiden kreisverdener Vertreter an diesem Wochenende in der Handball-Landesklasse der Frauen unterwegs. Während sich der TV Oyten III knapp beim SVGO Bremen geschlagen geben musste, kam der TSV Morsum gegen den TS Woltmerhaussen zu einem Heimsieg.

SVGO Bremen - TV Oyten III 27:23 (15:12): Ohne ihre dienstlich verhinderte Haupttorschützin Alena Böttjer sowie Jaane Buschmann verkauften sich die Gäste teuer beim Klub aus dem Norden der Hansestadt. Ihre Mannschaft habe sich jedes Tor hart erkämpfen müssen, sagte TVO-Trainerin Merle Blumenthal. Leider habe man zu keinem Zeitpunkt der Begegnung den Ausgleich geschafft. Allerdings ließ ihre Sieben einige gute Chancen aus. Merle Blumenthal: „Wir verwerfen vier Siebenmeter und schaffen kein einziges Tor über einen Konter. Gegen einen solch starken Gegner wie Grambke reicht es dann halt nicht ganz.“ Im ersten Durchgang hatte Vivienne Rojahn den TV Oyten III mit vier Treffern in Folge im Spiel gehalten. Auch beim 22:20 (49.) durch Jessica Dukat waren die Gäste noch auf Tuchfühlung. Als dann Bea Junge und Svenja Kristen jeweils einen Siebenmeter nicht im Tor der Bremerinnen unterbringen konnten, lief die Zeit gegen die „Vampires“. Das 25:23 durch Dukat war dann der letzte Treffer für den TV Oyten III, der sich mit 6:6 Punkten aktuell 0im sicheren Mittelfeld der Tabelle befindet.

TSV Morsum - TS Woltmershausen 34:24 (15:14): Durch den deutlichen Erfolg in eigener Halle hat sich der TSV Morsum im Klassement der Landesklasse auf Platz vier vorgeschoben. Nach gutem Beginn habe man zwischenzeitlich in der Abwehr den Zugriff verloren, erklärte Morsums Coach Timo Lütje. „Woltmershausen ist nach einer einfachen Kreuzbewegung in die Nahtstellen unserer Abwehr gegangen, dass haben wir nicht gut verteidigt“, schilderte Lütje das Manko in der Deckung. Im zweiten Spielabschnitt ließ Morsums Trainer seine Sieben extrem defensiv verteidigten. Mit Erfolg: Nach dem Treffer zum 20:19 (44.) durch Anna Lefers spielten zahlreiche technische Fehler der Gäste dem TSV in die Karten. Man habe das deutliche Resultat mit vielen Kontertoren herausgeworfenen, fasste Timo Lütje den Verlauf der Schlussviertelstunde zusammen. Eine Minute vor dem Ende sorgte Alina Mielczarek mit ihrem insgesamt achten Treffer für den Endstand.