Die TG Kreis Verden/MTV Langwedel mit Marten Tietje, Amin Labiodh, Trainer Klaus Zuschneid, Phelan Klettke, Yannick Rösner (von links) hatte in Göttingen mit personellen Ausfällen zu kämpfen. (FR)

Die Wettkämpfe in Göttingen-Weende haben für den MTV Langwedel sehr gut begonnen. Zwar verpassten die jungen Turner des MTV Langwedel (Jahrgang 2007 bis 2011) das begehrte Treppchen und landeten mit 257,55 Punkten auf Platz vier, insgesamt aber boten sie den großen Teams durchaus Paroli.

Angesichts der Voraussetzungen sei das bemerkenswert, hieß es seitens des Vereins. „Ein bisschen Skepsis lag schon in der Luft. Vor allem die Trainingsmöglichkeiten sind doch sehr unterschiedlich.“ Die beste Leistung vollbrachte hierbei Phelan Klettke, der mit 88,60 Punkten den vierten Rang belegte. Unter die Top Ten schafften es zudem die Langwedeler Amin Labiodh (83,70 Punkte) und Arthur Meyer (82,05 Punkte). Am Start für den MTV war ebenfalls Mats Kahrs, der nur drei Geräte turnte und mit 41,25 Punkten auf Rang 31 landete. Arvid Schneider holte 40,25 Punkte, was Platz 32 zur Folge hatte. Im Gesamtklassement ließen die MTV-Turner somit den TV Kleefeld (249,60 Punkte), den TuS Osnabrück (248,55 Punkte) und den Oldenburger TB (239,30 Punkte) hinter sich. Besser schnitten der Sieger TSV Buchholz (273,85), TSV Ehmen (273,85) und der TK Hannover (265,10) ab. Zuzuschreiben ist das Resultat auch Elke Meyer, Petra Rösner sowie Klaus Zuschneid: Sie trainieren die MTV-Mannschaft.

Platz sechs von sechs

An das erfreuliche Ergebnis konnten die Turner aus Langwedel einen Tag später jedoch nicht anknüpfen. Beim ersten Liga-Wettkampf der Herbstsaison landete die Mannschaft der TG Kreis Verden/MTV Langwedel abgeschlagen auf dem sechsten und somit letzten Platz. Das bedeutet: Der Vorjahresdritte muss weiter um den Klassenerhalt in der Verbandsliga bangen. Ein Faktor war die Personalsituation: Ausgefallen aufgrund einer starken fiebrigen Erkältung ist unter anderem der beste Punktesammler Niklas Siemering. Des Weiteren fehlte Hartwig Brandt wegen Krankheit. Obwohl Yannick Rösner, Marten Tietje, Klettke und der achtjährige Amin Labiodh ihr Bestes gaben, reichte es nicht, um einen der Konkurrenten – TV Kleefeld, TuS Vinnhorst 3, Einbecker Sportverein, VfL Oker und TSS Osnabrück – hinter sich zu lassen.

Bei den nächsten Wettkämpfen am 17. November in Vinnhorst und beim Finale in Bremen am 23. November sollen weitere Punkte für das Ziel Klassenerhalt in der Verbandsliga gesammelt werden.