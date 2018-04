Der Mann für den entscheidenden Moment: Uphusens Mert Bicakci (am Ball) erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen den MTV Gifhorn. (FOCKE STRANGMANN)

Was für eine Erleichterung! Der TB Uphusen hat am Mittwochabend in der Fußball-Oberliga Niedersachsen einen verdammt wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Fabrizio Muzzicato hat den Tabellennachbarn MTV Gifhorn mit 1:0 (0:0) bezwungen. Schütze des goldenen Tores war Mert Bicakci (58.). Wie wichtig der Erfolg für die Uphuser war, lässt sich anhand der Tabelle gut ablesen: Der TB ist an Gifhorn vorbeigezogen und belegt aktuell einen Nichtsabstiegsrang. Der Klassenerhalt ist ein weiteres Stückchen nähergerückt.

Beide Teams bestachen in den ersten 45 Minuten jedoch vermehrt durch Ungenauigkeiten, die nicht ausschließlich auf den rutschigen Rasen zurückzuführen waren. Ballverluste mündeten in weitere Ballverluste. So entstanden auch die wenigen Höhepunkte. Die Arenkampkicker verzeichneten die aussichtreicheren davon. In Minute acht landete ein abgegrätschter Pass bei David Airich, der den Ball aus 14 Meter knapp am Tor vorbeischob. Ein zweiter wurde durch den Pfiff des Schiedsrichters abgebrochen: Der Treffer von Mert Bicakci wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Passgeber Kevin Artmann aberkannt (35.). Ein weiterer Pfiff wurde nach Foul an Airich auf der Strafraumlinie hingegen vermisst. Die Gäste aus Gifhorn zeigten sich nur einmal gefährlich vor dem TBU-Kasten. Der Schuss von Marvin Luczkiewicz, der knapp neben das Tor ging, wurde durch einen Fehlpass von Ole Laabs ermöglicht (26.).

Es sollte in Halbzeit zwei aber spielerisch besser und vor allem spannender werden. Die erste Viertelstunde gehörte komplett dem TBU, während der MTV teils haarsträubende Fehler beging, ein Einwurf direkt zum Gegner war nur eines von vielen Beispielen. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff wurde wieder mit einem Pfiff gehadert. Dennis Janssen hatte nach Ecke per Kopf getroffen, soll aber den Keeper dabei im Fünfer behindert haben. Doch die Druckphase des TBU war noch von Erfolg gekrönt. Eine Flanke von Kerem Sahan verpasste zunächst noch David Airich unglücklich. Doch das sollte sich als glücklich herausstellen, den Mert Bicakci war noch besser positioniert – Innenpfosten und rein zum umjubelten 1:0 (58.) für die Gastgeber.

Danach schaltete der MTV auf Offensive, blieb aber lange Zeit harmlos. Als die reguläre Spielzeit verstrichen war, änderte sich das aber. Philipp-Bruno Rockahr vertändelte einen aussichtsreichen Konter, und im Gegenzug klatschte der Ball nach Kopfball von Gifhorns Kim-Marvin Kemnitz an den Innenposten – diesmal aber nicht rein. „Das alte Uphusen hätte die Quittung bekommen“, erinnerte sich Muzzicato an manch bitteres Hinrundenspiel. Und damit nicht genug, Gifhorns Keeper hatte in der letzten Szene des Spiels nochmals eine Chance, traf den Ball aber nicht richtig. „Das war kein schönes Spiel, aber ein sehr wichtiger Sieg“, resümierte ein glücklicher TBU-Coach einen etwas glücklichen, aber auch verdienten Erfolg.