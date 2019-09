Zwölf Tore steuerte Lajos Meisloh zum Heimsieg bei. (Björn Hake)

Langwedel. Nach der Auftaktniederlage im Auswärtsspiel beim TvdH Oldenburg (29:37) sollten in der ersten Begegnung vor eigenem Anhang die ersten Punkte auf auf das eigene Konto wandern. So hatte Ingo Ehlers, Trainer des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden, sich das vorgestellt. Und so ist es dann auch gekommen: Mit 34:30 (15:11) feierte der Aufsteiger gegen den TSV Bremervörde seinen ersten Sieg auf neuem Terrain.

Angesichts der Ausfälle von Niklas Wehrkamp (Meniskusverletzung), Constantin Pasenau (verstauchter Fuß) und Jannis Elfers (gebrochene Rippe) hatte Ingo Ehlers bei der Startaufstellung nicht mehr allzu viele Optionen. Simon Bodenstab, Ole Fastenau und Lajos Meisloh – der Rückraum der Grün-Weißen stellte sich fast von alleine auf. Auf die rechte Außenbahn beorderte der Übungsleiter des TSV Neuzugang Sascha Nijland. Eine gute Wahl des Trainers, wie sich im Laufe der Begegnung zeigen sollte. Mit sechs Treffern avancierte der ehemalige Rotenburger bei den Grün-Weißen zum drittbesten Werfer. Häufiger als der Linkshänder trugen sich nur Lajos Meisloh (12/5 Tore) und Erik Beuße (7) in die Torschützenliste ein.

Der Oberliga-Absteiger TSV Bremervörde präsentierte sich in der Langwedeler Schulsporthalle von Beginn an als ein schwacher Gegner. Keine sechs Minuten waren verstrichen, da stand es nach einem Treffer von Ole Fastenau 4:1 für die Ehlers-Sieben. Im weiteren Verlauf baute der TSV Daverden seine Führung noch vor dem Seitenwechsel bis auch sechs Tore aus – 14:8 (27.).

Jetzt geht es nach Neerstedt

Dafür, dass die Gäste im zweiten Durchgang noch einmal auf 22:20 (45.) verkürzen konnten, hatte Ingo Ehlers eine einfache Erklärung. „Unsere erste Sieben muss nahezu durchspielen, der zweite Anzug passt noch nicht richtig. Bei dem hohen Tempo, dass wir gehen, lassen die Kräfte dann im zweiten Durchgang schon mal nach.“ Schlussendlich hatten die Gastgeber aber genügend Energiereserven, um sich die ersten Punkte der neuen Saison zu sichern. Am Sonnabend, 21. September, steht für den TSV das zweite Auswärtsspiel auf dem Programm. Es geht in die Gemeinde Dötlingen zum noch sieglosen TV Neerstedt.