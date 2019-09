Bezirksliga Lüneburg 3: Der FSV Langwedel-Völkersen greift wieder ins Geschehen ein. Nach der Pause am vergangenen Wochenende gastiert der FSV beim VSK Osterholz-Scharmbeck. „Wir sind heiß“, betont FSV-Coach Emrah Tavan. Er will die Verlegung der Partie gegen den 1.FC Rot Weiß Achim nicht als Nachteil sehen. „Das darf keine Ausrede sein, wir haben uns die Pause wegen des Langwedeler Markts selbst ausgesucht. Im Training habe ich schon gemerkt: Die Power ist da.“ Tavan wünscht sich dabei eine Fortsetzung des Spiels vor zwei Wochen, dem 4:1-Sieg beim SV Pennigbüttel. „Ich hoffe, wir können daran anknüpfen. Das war überragend.“ Am Personal soll es nicht scheitern: Tavan kann aus dem Vollen schöpfen. Jedoch gibt es da auch immer noch einen Gegner. Es ist allerdings schwer zu sagen, wie Osterholz einzuschätzen ist. Tavan: „Sie sind mal top, mal nicht. Eine Wundertüte.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Osterholz