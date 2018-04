Gerd Buttgereit (rechts), hier noch als Coach des SV Lilienthal-Falkenberg, wird ab der nächsten Saison Trainer des TSV Etelsen. (Tobias Dohr)

Dennis Offermann und Wilco Freund, dann folgte als Übergang Andre Koopmann, ehe Andreas Preßel verpflichtet wurde, der wiederum aber ohne Spiel wieder verabschiedet wurde, nun steht derzeit Nils Goerdel als Interimscoach an der Seitenlinie. Auf dem Trainerstuhl beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen herrschte und herrscht reichlich Rotation. Bis zum Sommer soll der Stuhl aber still stehen und sich dann nur noch ein weiteres Mal drehen. Bis zum Saisonende wird Nils Goerdel weiterhin das Team führen, zur kommenden Spielzeit übernimmt dann Gerd Buttgereit die Schlossparkkicker – ligaunabhängig. Buttgereit ist kein unbeschriebenes Blatt im Landkreis, trug er doch in früheren Zeiten das Trikot des TSV Ottersberg und des TSV Bassen. Zuletzt war er als Co-Trainer bei den Bundesliga-Frauen von SV Werder Bremen tätig, davor war er für die Geschicke beim SV Lilienthal-Falkenberg verantwortlich.

Weitere Informationen folgen in Kürze.