Sein sechster Saisontreffer genügte dem TSV Ottersberg nicht zum Sieg gegen Harsefeld: Jan Hendrik Stubbmann. (Björn Hake)

Ottersberg. Es gibt im Fußball diese Spiele, da sind die Trainer im Grunde zufrieden mit dem Ergebnis, aufgrund des Verlaufs aber auch gleichzeitig nicht. Diese Gefühlslage herrschte auch bei Jan Fitschen vor. Der Coach des TSV Ottersberg freute sich über den einen Punkt im Landesligaspiel gegen den TuS Harsefeld, haderte aber zugleich auch damit, dass es keine drei Zähler waren. Denn der Ausgleichstreffer der Gäste aus Harsefeld zum 1:1 (0:0)-Endstand fiel erst kurz vor Schluss.

Ein typisches 0:0

„Das ist natürlich ärgerlich, so spät zwei Punkte liegen zu lassen“, betonte Fitschen, schob aber auch hinterher: „Nüchtern betrachtet geht das Unentschieden aber in Ordnung.“ Im Grunde konnten sich die Zuschauer in Otterberg freuen, überhaupt zwei Tore an diesem Tag gesehen zu haben. Denn damit war eigentlich nicht zu rechnen. „Beide Mannschaften hatten wenige bis gar keine Torchancen. Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel“, sagte Fitschen. Lange Zeit sah es auch danach aus, als sollte es eines werden. Der Tabellensechste aus Harsefeld und die Gastgeber, die derzeit Rang zwölf belegen, neutralisierten sich über weite Strecken der Partie.

In der Schlussviertelstunde lag dann aber plötzlich der Ball gleich zweimal im Netz. Die Wümmekicker hatten schon gedacht, ihnen sei der Lucky Punch geglückt. Marcel Brendel schlug von der Außenbahn einen langen Ball diagonal über das Feld auf Jan Hendrik Stubbmann. Harsefelds Keeper unterlief die Flanke und Stubbmann konnte in Ruhe seinen sechsten Saisontreffer erzielen (78.). Ein Sturmlauf der Gäste blieb anschließend aus, vielmehr konnte Fitschen die Defensivarbeit seiner Mannschaft loben: „Wir haben über 90 Minuten nicht eine Großchance von Harsefeld zugelassen.“

Und dennoch fiel noch der so bittere Ausgleichstreffer. In der 86. Minute unterschätzen die Ottersberger einen langen Ball, der dann bei Harsefelds Andreas Kähm landete. Dieser ließ sich diese eine Chance nicht nehmen und schob den Ball vorbei an TSV-Keeper Felix Mindermann zum 1:1-Endstand. „Wir müssen Punkte hamstern, egal wie. Im Endeffekt ist es positiv, immerhin diesen einen Punkt geholt zu haben“, zog Jan Fitschen ein versöhnliches Resümee.