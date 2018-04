Stephan Hotzan und der MTV Riede haben den Negativtrend gestoppt. (Björn Hake)

Langwedel. Den Negativtrend stoppen – das war das Ziel, mit dem die Fußballer des MTV Riede in die Bezirksliga-Partie gegen den FSV Langwedel-Völkersen gegangen sind. Als die Begegnung am Sonntag um 16.49 Uhr abgepfiffen wurde, stand fest, dass die Schützlinge von Trainer Stephan Hotzan dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt hatten. Für drei Punkte reichte es zwar nicht, aber immerhin einen nahmen sie aus Langwedel mit. 1:1 (0:1) hieß es am Ende.

Dariusz Sztorc brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt. „Der Gegner kann damit leben, wir müssen damit leben“, meinte der FSV-Trainer, der die Leistung seiner Mannschaft zweigeteilt betrachtete. „Die erste Halbzeit haben wir etwas verschlafen, die zweite war deutlich besser“, fand Sztorc, der bereits nach vier Minuten mit ansehen musste, wie Timm Wüstefeld per Abstauber den Führungstreffer für die Rieder markierte. Danach habe seine Elf es verpasst, weitere Tore nachzulegen, bemängelte MTV-Coach Stephan Hotzan. Allerdings habe Moritz Nientkewitz im Tor der Langwedeler einige Male stark pariert.

Nach der Pause kamen die Gastgeber stärker auf und glichen durch Faruk Senci aus, der einen Angriff erfolgreich abschloss, nachdem Riede im Spielaufbau den Ball verloren hatte (50.). Zu einer etwas kuriosen Szene kam es kurze Zeit später im Langwedeler Strafraum. Nach einem vermeintlichen Foul entschied Schiedsrichter Marcel Baumgart zunächst auf Elfmeter, nahm diesen nach Rücksprache mit seinem Assistenten jedoch wieder zurück. „Hut ab vor dem Schiedsrichter. Es war aber auch kein Elfmeter“, sagte Sztorc. Hotzan nahm die Szene hin, wie sie war. Aus seiner Position sei es schwer zu beurteilen gewesen.

Die Rieder belegen nach dem insgesamt gerechten Remis in der Tabelle Rang fünf und haben den TV Oyten auf Platz drei weiter im Visier. Für Langwedel bleibt es im Abstiegskampf nach wie vor eng.