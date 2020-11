Gerhard Behling ist davon überzeugt, dass die Sportler im Kreis Verden durch die Pandemie noch näher zusammenrücken. (Björn Hake)

Gerhard Behling: Überrascht hat mich das überhaupt nicht. Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen rapide angestiegen sind, war diese Entscheidung ein Stück weit zu erwarten. Der Sport ist in der Gesellschaft fest verankert und trägt dementsprechend eine große Mitverantwortung. Nun kommt es auf jeden Einzelnen an, dabei mitzuhelfen, dass sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet. Dass aufgrund dessen weite Teile des Sporttreibens untersagt sind, müssen wir in Kauf nehmen.

Schwierig zu sagen. Ich kann die Kritik vieler Vereine sehr gut verstehen. Sie haben in den letzten Monaten hart gearbeitet, um ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Dies hat meiner Meinung nach auch alles wunderbar funktioniert. Doch gewissermaßen müssen wir alle Opfer bringen, um irgendwann den Sport wieder so zu erleben, wie wir ihn mal kannten. Dies kann aber nur geschehen, wenn sich wirklich jeder an die vorgegebenen Regularien hält.

Uns liegen diesbezüglich keine Zahlen vor. Insgesamt ist es sehr schwer zu beurteilen, wie viele Infektionen tatsächlich aus dem Sport gekommen sind. Es macht meiner Meinung nach auch wenig Sinn, den Vereinen da etwas zu unterstellen, was am Ende des Tages nicht bewiesen werden kann.

Für jeden einzelnen Sportler ist die aktuelle Situation sicherlich alles andere als einfach. Dass die Entwicklung vieler Talente dabei ein Stück weit auf der Strecke bleibt, ist wohl nicht zu verhindern. Der Sport nimmt im Leben vieler Menschen eine große Rolle ein. Man will sich gegeneinander messen und voneinander lernen – eben immer besser werden. Doch derzeit können wir nichts anderes tun, als mit den Gegebenheiten so gut wie nur möglich umzugehen und das Beste daraus zu machen.

Es ist klar, dass die meisten Vereine mit Bauchschmerzen in Richtung Zukunft blicken. Hält die Zwangspause nämlich noch länger an, so stehen die Vereine vor vielen unangenehmen Herausforderungen. Hierzu zähle ich besonders die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Eine unserer Umfragen hat ergeben, dass seit Beginn der Pandemie ein Mitgliederrückgang von zwei bis drei Prozent zu beobachten ist. Auf den ersten Blick mag das nicht viel sein. Doch die ausbleibenden Beiträge treffen die Vereine ziemlich hart. So kommen sie des Öfteren an ihre finanziellen Grenzen. Denn Übungsleiter oder Sportzubehör müssen erst mal bezahlt werden. Auch das Werben um potenzielle Neumitglieder liegt zurzeit praktisch auf Eis.

Ich glaube schon. Die Vereine gehen nun ein bisschen sensibilisierter an die Thematik heran. Bereits zu Beginn des Herbstes sind die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis ein erneuter Lockdown beschlossen wird. Ich denke, dass die Vereine für die Maßnahmen aber Verständnis zeigen, auch wenn sie den kompletten Sportbetrieb wieder herunterfahren mussten und vor vielen unangenehmen Herausforderungen stehen.

Bislang sind die Reaktionen alles andere als dramatisch. Viele Vereine und Sportler treten bei Unklarheiten der vorgegebenen Regularien an uns heran und fragen nach, ob sie dies oder jenes ausüben dürfen. Natürlich äußern dabei auch einige wenige ihren Unmut, doch insgesamt reagiert die Mehrheit mit viel Verständnis auf die derzeitige Lage.

Wir sind tagtäglich mit den Vereinen vernetzt und leisten Aufklärungsarbeiten. Auf unserer Homepage haben wir beispielsweise einige wichtige Informationen aufgelistet, die laufend aktualisiert werden. Auch über die Inanspruchnahme der Fördergelder, die vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt wurden, informieren wir die Vereine gerne. Uns ist in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig, dass wir für die Sportler und Vereine da sind und ihnen unterstützend zur Seite stehen.

Ganz im Gegenteil. Natürlich ist es möglich, dass die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Arbeit aufgrund der Belastung, die durch die Pandemie auftreten kann, eventuell zurückgehen wird. Doch ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Situation den Sport noch enger zusammenschweißen wird. Der Sport verbindet und gibt vielen Menschen ein positives Lebensgefühl. Daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Deshalb gehe ich davon aus, dass nach dem Ende der Pandemie die Bereitschaft immens sein wird, das Rad gemeinsam wieder zum Laufen zu bringen.

Ich denke, dass eine gewisse Art von Kaffeesatzleserei aktuell niemandem etwas bringt. Keiner weiß, wie lange wir noch mit der Pandemie zu kämpfen haben. Eine realistische Prognose abzugeben, halte ich daher für unangemessen. Jedoch befürchte ich, dass der Sportbetrieb noch weiter bis ins Frühjahr aussetzen wird. Es gilt nun, die weitere Entwicklung der Infektionszahlen abzuwarten und eine sinnvolle Lösung für alle zu finden. Elementar ist im Besonderen der Sport für Kinder- und Jugendliche innerhalb und außerhalb der Schule. Hier wirkt Bewegung nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch lernfördernd. Denn der Sport und die Bewegung sind wichtiger Bestandteil der Bildung.

Zur Person

Gerhard Behling (69),

ist seit März 2012 Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Verden, er beerbte Fritz-Bruno Scholz, der zuvor 24 Jahre lang die Geschicke des KSB geleitet hatte.