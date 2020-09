Torsten Krieg-Hasch wundert sich über die Argumentation des Sportgerichts. (FOCKE STRANGMANN)

Die Wahrscheinlichkeit, dass der TB Uphusen die drei Punkte aus dem Spiel gegen den Rotenburger SV behält, sind gestiegen. Jörg Firus, Vorsitzender des NFV-Verbandssportgerichts, hat dem RSV in einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, mitgeteilt, dass der eingelegte Protest der Rotenburger keine Aussicht auf Erfolg habe. Der RSV hatte nach der Partie der Fußball-Oberliga – der TBU siegte mit 3:2 – wegen eines Regelverstoßes Protest eingelegt. Sieben Minuten vor dem Abpfiff hatte Uphusens Burak Yigit zum zweiten Mal die Gelbe Karte gesehen, wurde aber von Schiedsrichter Jens Kampling nicht vom Platz gestellt.

Firus begründet seine Einschätzung mit dem Paragrafen 16 der Rechts- und Verfahrensordnung. Laut des Paragrafen kann sich ein Protest nur auf einen den Spielausgang nachteilig beeinflussenden Regelverstoß des Schiedsrichters stützen, wenn dieser die Spielwertung als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat. Den Regelverstoß des Schiedsrichters erkennt das Verbandssportgericht an. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich an der Spielwertung noch etwas verändert hätte, sei hingegen nicht gegeben, heißt es in dem Schreiben. „Denn alleine die rein mathematische oder statistische Wahrscheinlichkeit, dass der Rotenburger SV e.V. durch ein Überzahlspiel in den verbleibenden restlichen Spielminuten noch hätte den Ausgleich erzielen oder das Spiel für sich entscheiden können, vermag die in § 16 Abs. 2 RuVO geforderte hohe Wahrscheinlichkeit nicht zu begründen“, teilte Firus dem RSV mit.

Dem Wümmeklub bleibt nun überlassen, ob er seinen Protest bis zum 28. September zurückziehen will. „Im Falle der Rücknahme entfiele die Protestgebühr in Höhe von 125 Euro. Der Verein hätte in diesem Fall lediglich die angefallenen Verfahrenskosten in Höhe von 30 Euro zu tragen“, heißt es in dem Schreiben.

Torsten Krieg-Hasch, Sportlicher Leiter des RSV, sagte auf Nachfrage, dass die Erfolgschancen nun anwaltlich überprüft werden sollen. „Die Argumentation des Verbandssportgerichts wundert mich schon. Wir müssen uns jetzt sammeln und mit dem Vorstand beraten, wie wir weiter verfahren.“