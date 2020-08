Kajsa Gerkens legte einen guten Wettkampf hin. (FR)

Auch Sturmtief „Kirsten“ bremste beim Oldenburger Abendsportfest nicht den Tatendrang von U20-Leichtathletin Kajsa Gerkens (Verden). Erstmals seit drei Jahren – dazwischen liegen ein einjähriger USA-Aufenthalt und einige längere verletzungsbedingte Trainings- und Wettkampfpausen – übersprang sie wieder die Fünf-Meter-Grenze im Weitsprung. In einem schwierigen Wettkampf mit Regen und Wind missglückte zunächst der erste Versuch, als sie mit dem falschen Bein abgesprungen war und bei 4,52 Meter landete. Beim zweiten Sprung übertrat Gerkens. Nach kleiner Anlaufkorrektur freute sie sich dann über 5,02 Meter, allerdings war der Rückenwind noch zu stark. Nach 4,89 Meter im vierten Durchgang wurden dann 5,05 Meter bei zulässigem Rückenwind gemessen. Diese Weite wiederholte sie auch im letzten Durchgang und war damit sichere Siegerin des Wettbewerbs. Zuvor war sie als Vierte im 100-Meter-Sprint bei leichtem Gegenwind auf 13,44 Sekunden gekommen.

Kajsas Schwester Linna Gerkens kam über die 100 Meter der U16-Jugend als Fünfte mit 13,93 Sekunden ihrer Bestzeit sehr nahe, im Weitsprung der U18-Jugend blieb sie mit 3,92 Meter nur knapp unter der anvisierten Vier-Meter-Marke. U20-Sprinter Mikas Brennecke blieb über 100 Meter als Dritter mit 11,85 Sekunden nur knapp hinter seiner Bestzeit zurück, mit leichten Oberschenkelproblemen verzichtete der Verdener dann auf den geplanten 400-Meter-Lauf.

Fünf LGKV-Sportler traten unter den schwierigen Bedingungen in Oldenburg über 800 Meter an. Im Wettbewerb der U20-Jugend verpasste Jakob Gari als Zweiter mit 2:12,62 Minuten seine Bestzeit nur sehr knapp, als Dritter schlug sich Philipp Cordes mit 2:24,71 Minuten deutlich unter Wert. Als Zweite der U20-Läuferinnen kam Stella Kuhr (Verden) in ihrem ersten 800-Meter-Rennen des Jahres auf 2:49,81 Minuten. Im Lauf der Frauen verpasste Josephine Beneke (Thedinghausen) als Fünfte ihre Bestleistung mit 2:37,62 Minuten nur um eine Sekunde, und W35-Läuferin Janin Schnackenberg (Verden) freute sich als Siebte in ihren ersten 800-Meter-Lauf mit 2:59,73 Minuten unter der Drei-Minuten-Grenze geblieben zu sein.