Im Jahr 2011 war die Zuversicht bei Norbert Kühnlein (links) und Thomas Cordes noch groß. Drei Spielzeiten später war die Euphorie an Wümme und Wieste jedoch verflogen. (PRÜTT)

SG Achim/Baden, HSG Verden-Aller und HSG Cluvenhagen/Langwedel – über diese Handball-Spielgemeinschaften haben wir in unserer Serie bisher berichtet. Manche haben eine positive Entwicklung genommen, andere eine negative. Was das Trio vereint: Auch nach über zwei Jahrzehnten ihres Bestehens hält das Bündnis. Das war nicht bei allen Spielgemeinschaften der Fall. Mit großen Erwartungen gestartet und dann schnell wieder von der von der Bildfläche verschwunden: Zu dieser Kategorie zählen die NSG Ottersberg/Sottrum und die HSG Bremer Kreuz.

Zunächst beim Nachwuchs ein breites Fundament legen und sich später im Seniorenbereich zusammentun. Das war vor neun Jahren der Ansatz des Ottersbergers Thomas Cordes und des Sottrumers Norbert Kühnlein. Mit der Nachwuchsspielgemeinschaft (NSG) Ottersberg/Sottrum sorgten 2011 beide Klubs für ein Novum: Eine kreisübergreifende Spielgemeinschaft hatte es bis dato noch nicht gegeben. Acht Jugendteams schickten Kühnlein und Cordes in die Premierensaison 2011/2012. Bereits zuvor hatten beide Klubs immer mal wieder in einzelnen Jahrgängen kooperiert. „Wir werden an die Schulen gehen und wollen den Handballstandort in der Wümme-Wieste-Region stärken“, erläuterte Cordes, damals Jugendwart bei den TSV-Handballern, im Mai 2011 die Ziele der NSG. Beim TSV Ottersberg – über viele Jahren eine Handballhochburg im Kreis Verden – war der Jugendbereich zu diesem Zeitpunkt auf eine Mannschaft zusammengeschrumpft, beim TV Sottrum waren es zumindest noch fünf.

Zusammenarbeit gekündigt

Drei Jahre später – nach der Saison 2013/2014 – war die Euphorie verflogen. Das Tischtuch war zerschnitten und die NSG Ottersberg/Sottrum Geschichte. Der TV Sottrum hatte die Zusammenarbeit einseitig gekündigt. „In Ottersberg ist zu wenig gemacht worden“, schob Norbert Kühnlein dem Nachbarn den Schwarzen Peter für das Scheitern zu. Bis auf eine Mini-Mannschaft, so der Vorwurf vom früheren Handball-Chef des TVS, bestünden alle Teams aus Sottrumer Kindern. Thomas Cordes zeigte sich damals enttäuscht. Die Basis sei durchaus vorhanden gewesen, merkte der gebürtige Ottersberger zerknirscht an. Die einseitige Aufkündigung der Spielgemeinschaft durch den TV Sottrum sei „schlechter Stil“ gewesen, kritisierte Cordes. Heute wird Nachwuchsarbeit nur noch beim TV Sottrum betrieben. Bis auf die B-Jugend hat der Wieste-Klub zumindest im männlichen Bereich alle Jahrgänge besetzt. Aus insgesamt neun Mannschaften setzte sich die Handball-Abteilung des TVS in der Saison 2019/2020 zusammen. In TSV Ottersberg waren es magere zwei: ein Herren- und ein Damen-Team.

Thomas Cordes und Norbert Kühnlein tauchen bei beiden Vereinen nicht mehr unter den Funktionären und Trainern auf. Im März 2018 hat der gebürtige Nürnberger Kühnlein beim TV Sottrum den Vorsitz an Ulf Leipnitz abgegeben. Thomas Cordes war bis 2019 Trainer der männlichen Jugend A des TV Oyten. Mit diesem Team schaffte er zweimal in Folge die Qualifikation für die Jugend-Bundesliga. Aktuell legt der 36-Jährige eine Handballpause ein.

Zwei Jahre lang war die NSG Sottrum/Ottersberg Geschichte, da wurde die nächste Spielgemeinschaft aus der Taufe gehoben: die HSG Bremer Kreuz. Im März 2016 gaben sich der TSV Osterholz-Tenever Bremen und der TB Uphusen im Vereinsheim des Turnerbundes am Arenkamp das „Ja-Wort“. Zuvor hatte es mit einer Jugendspielgemeinschaft einen Testlauf gegeben. Ute Brunzel, zuständig für den Klub aus dem Osten der Hansestadt, sowie Jan Precht vom TBU unterzeichneten die Gründungsurkunde. „Wir wollen die Kräfte bündeln, um neue Perspektiven zu eröffnen“, nannte Uphusens Abteilungsleiter Andreas Scheper-Lock die Gründe für die Fusion. Zur Saison 2016/2017 ging die HSG Bremer-Kreuz offiziell an den Start.

Schnelles Aus am Bremer Kreuz

Doch der erste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten: Bereits im November musste die erste Herrenmannschaft in der Regionsoberliga die Segel streichen. Zur Spielzeit 2017/2018 tauchte in der Regionsliga der Frauen plötzlich wieder der Name TSV OT Bremen auf, im weiblichen Jugendbereich waren Teams unter dem Namen Mannschaftsspielgemeinschaft Achim/Baden-Uphusen unterwegs. Die Ehe zwischen dem TBU und dem OT Bremen, sie hatte gerade einmal eine Spielzeit gehalten. Still und leise war die HSG Bremer-Kreuz wieder eingestampft worden. Funktionäre, die beim TB Uphusen noch gemeinsame Sache gemacht hatten, saßen ein Jahr später bei Sitzungen der Handball-Region-Mitte Niedersachsen (HRMN) an verschiedenen Tischen. Auch die Zusammenarbeit mit der SG Achim/Baden hat der Achimer Stadtteilklub inzwischen wieder für beendet erklärt.

Neustart aus der eigenen Jugend – so lautet mittlerweile das Motto bei den Handballern aus dem Achimer Westen. Erste Erfolge sind inzwischen vorhanden. Bis einschließlich D-Jugend werden in der kommenden Spielzeit wieder Teams im Trikot des TB Uphusen unterwegs sein. Mit Antje Wilkens, Jeanine Falke, Matthias Köhnecke und Helmut Kutz tauchen bekannte Namen unter den Übungsleitern auf. Vorsitzender der Handballsparte des TB Uphusen ist nun Lars Müller.

Kräfte bündeln, gemeinsame Sache machen, mit der Gründung einer Spielgemeinschaft eine bessere Zukunft einläuten – das kann der richtige Weg sein. Muss es aber nicht. Die NSG Ottersberg/Sottrum und die HSG Bremer-Kreuz sind zwei Beispiele dafür.

Weitere Informationen

Spielgemeinschaften gibt es im Handball viele. Manche sind erfolgreich, andere haben sich

schon wieder aufgelöst. In unserer Serie „Gemeinsame Sache“ berichten wir über die Geschichten der Handball-Spielgemeinschaften aus unserem Verbreitungsgebiet.