Für Jan Twietmeyer, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen, hätte der Sonntagnachmittag nicht besser laufen können. Zum Saisonauftakt gewann sein Team in der Staffel 2 souverän mit 4:1 (3:0) gegen die TuSG Ritterhude und startete somit mit drei Punkten in die neue Saison.

Dementsprechend schwärmte Twietmeyer nach dem Spiel von seinem Team: „Ein ungefährdeter Sieg von uns. Wir sind das Spiel von Beginn an konzentriert angegangen und waren in den entscheidenden Phasen frischer. Alles in allem eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung von uns.“ Den Weg zum Sieg ebnete in der 21. Spielminute Mittelfeldspieler Sebastian Koltonowski mit einem wuchtigen Kopfballtor. Felix Wolf (26.) und Tjare Müller (32.) legten nach und erhöhten auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel versuchte sich Ritterhude mit mehreren kleinen Chancen zurück in die Partie zu spielen, doch Felix Wolf machte mit dem Treffer zum 4:0 (51.) endgültig den Sack zu. Zwar verkürzten die Gäste in der Schlussphase durch das Tor von Christian Barth (85.) noch einmal, doch am Ende siegte Hülsen verdient mit 4:1. „Wir freuen uns jetzt über den Sieg und die ersten drei Punkte. Diese Leistung wollen wir nun in der nächsten Woche beim SV Löhnhorst bestätigen“, sagte Twietmeyer.