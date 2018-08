Im letzten Saisonspiel haben Hartmut Schmidt-Klute und sein TC Oyten den Gewinn der Meisterschaft perfekt gemacht. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Für drei Tennis-Oberligisten aus dem Landkreis Verden ist die Sommersaison 2018 seit dem vergangenen Wochenende beendet. Die Herren 55 vom TC Oyten schlossen die Serie mit einem Sieg und dem Titelgewinn ab. Ein Erfolg zum Abschluss blieb den Herren 60 vom Nindorfer TC und den Damen 30 vom TC Verden dagegen verwehrt.

TC RW Barsinghausen - TC Oyten 3:6 (Herren 55): Der TC Oyten hat die Meisterschaft gewonnen. Doch trotz des großen Erfolges war die Freude nach dem Sieg beim TC Rot-Weiß Barsinghausen nicht grenzenlos, erklärte Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute: „Wenige Wochen zuvor ist unser langjähriger Teamkollege Hermann Cordes plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Wir haben lange überlegt, ob wir überhaupt spielen sollen, waren uns dann aber sicher, dass Hermann genau das gewollt hätte. Er war Sportsmann durch und durch und hat den Teamerfolg über alles andere gestellt. Dieser Sieg und der Aufstieg sind ihm gewidmet.“

Der TC Oyten trat die Reise gen Hannover mit einem dicken Kloß im Hals an. Aus sportlicher Sicht verlief das Punktspiel aber wunschgemäß. Martin Kehmna und Thomas Weber demonstrierten einmal mehr ihre Stärke und gewannen jeweils locker in zwei Sätzen. Auch Helmut Ludwig durfte mit seiner Leistung mehr als zufrieden sein. Im Duell zweier sehr starker Sechser legte Ludwig einen bemerkenswerten Auftritt hin und siegte ungefährdet. Die weiteren Partien verliefen umkämpfter: Im Match der beiden Spitzenspieler drohte Hilmar Wagner der Matchverlust. Wagner fand aber in die Partie zurück und drehte sie noch zu einem Dreisatzerfolg. Für Frank Lesemann und Hartmut Schmidt-Klute reichte es jeweils nur zu einem Satzgewinn. Beide mussten anerkennen, dass ihre Gegner an diesem Tag einfach besser waren. Durch den 4:2-Zwischenstand war die Meisterschaft bereits perfekt. Trotzdem holten die Gäste noch zwei Punkte in den Doppeln. Martin Kehmna und Helmut Ludwig fuhren den fest eingeplanten fünften Zähler ein. An der Seite von Hartmut Schmidt-Klute kam Ersatzmann Herbert Martens zum Einsatz, der sich im Verlauf immer mehr steigerte und somit zum verdienten Dreisatzerfolg beitrug. „Wir sind froh, dass wir unser Ziel erreicht haben und die Saison abhaken können. Natürlich freuen wir uns schon auf die Nordliga im kommenden Jahr. Dort sollten wir stark genug für den Klassenerhalt sein“, sagte Hartmut Schmidt-Klute.

SV Sparta Werlte - Nindorfer TC 7:2 (Herren 60): Trotz der klaren Niederlage in Werlte ist Nindorf der Klassenerhalt in der Oberliga gelungen. „Da Beckedorf bereits am Vortag sein finales sSpiel verloren hatte und als Absteiger feststand, sind wir ohne großen Druck nach Werlte gefahren. Dass wir so deutlich verlieren, hätten wir aber trotzdem nicht erwartet“, berichtete Nindorfs Nummer eins, Horst Schwering. Sein Team musste jedoch die Erfahrung machen, dass der Aufsteiger aus Werlte enorm ausgeglichen besetzt ist und in Hermann Sanders eine sehr starke Nummer eins besitzt. Gegen Werltes Spitzenspieler verkaufte sich Horst Schwering teuer. Insbesondere im zweiten Durchgang spielte er gut. Doch immer wieder punktete Sanders mit seiner harten und präzisen Vorhand zum letztlich ungefährdeten Zweisatzerfolg. Während Rüdiger Brandt und Hans Struß klare Niederlagen bezogen, hatten Volker Haase und Reiner Boehrs viel Pech. Beide unterlagen nur knapp im Matchtiebreak des dritten Satzes. Den Ehrenpunkt im Einzel holte Mannschaftsführer Walter Penczek, der seinen Gegner dominierte und glatt in zwei Sätzen triumphierte.

Auch im Doppel punktete Penczek. An der Seite seines etatmäßigen Doppelpartners Hans Struß gab es ein verdientes 6:4 und 6:3. Auch Horst Schwering und Reiner Boehrs boten im ersten Doppel eine gute Leistung. Im zweiten Satz wehrten ihre Gegner jedoch gleich sieben Satzbälle ab und gewannen wenig später in zwei Sätzen. Horst Schwering freute sich über das erreichte Saisonziel: „Wir können sehr zufrieden sein, dass uns wieder der Klassenerhalt gelungen ist. Ob wir im kommenden Jahr noch ein drittes Mal das Abenteuer Oberliga angehen, werden wir in den nächsten Wochen entscheiden.“

MTV Harsum - TC Verden 7:2 (Damen 30): Im ersten Vergleich hatten sich die Verdenerinnnen Ende Mai auf eigener Anlage noch gegen Harsum knapp mit 5:4 durchgesetzt. Doch nun gelang dem MTV im Rückspiel die Revanche. „Wir waren ziemlich geschafft und kaputt“, bedauerte Verdens Nummer zwei, Marion Schilcher. Verletzungsbedingt konnten die Verdenerinnen nicht so stark auftreten, wie sie es sich eigentlich zum Ausklang gewünscht hatten. Unter anderem musste Schilcher ihr Einzel frühzeitig beenden. Nachdem sie Satz Nummer eins gewonnen und Durchgang zwei verloren hatte, musste sie aufgrund einer Verletzung aufgeben. Zuvor war Verdens Nummer eins, Petra Simon, knapp unterlegen gewesen. Martina Potratz-Reichmann und Anja Sabelhaus entschieden ihre Matches hingegen souverän für sich. Wegen der Niederlagen von Bettina Saric und Sandra Meixner ging es für den TCV aber mit einem 2:4-Rückstand in die drei Doppel. Die Wende war zwar noch möglich, sollte aber nicht mehr gelingen.

„Im Grunde ist es auch egal gewesen, ob wir gewinnen oder verlieren“, sagte Schilcher. „Denn bereits vor dem Spiel war klar, dass wir weder auf- noch absteigen können.“ Dennoch werden die Damen 30 aus der Domstadt die Oberliga voraussichtlich verlassen. „Es ist ziemlich sicher, dass wir uns freiwillig in die Landesliga zurückziehen. Denn es ist für uns ziemlich schwierig, in jedem Spiel sechs Spielerinnen aufstellen zu können. In der Landesliga müssen es nur vier sein“, erklärte Marion Schilcher. In dieser Saison hat der TCV einmal gewonnen und dreimal verloren. Daher umschreibt Marion Schilcher die Spielzeit auch mit einem einzigen Wort: „Durchwachsen“.