Nico Meyer (rechts) überzeugte zuletzt als zweifacher Torschütze im Testspiel gegen Drakenburg. (FOCKE STRANGMANN)

Die Fußball-Saison 2020/2021 geht an diesem Wochenende los. In der geteilten Landesliga Lüneburg vertreten mit dem TSV Etelsen und dem FC Verden 04 zwei Teams den Kreis Verden in der Staffel 1.

TSV Etelsen

Die Schlossparkkicker waren eine Dekade lang ein fester Bestandteil der Landesliga – bis sie im Sommer 2018 den bitteren Abstieg verkraften mussten. Nach zwei Jahren in der Bezirksliga hat der TSV Etelsen den Betriebsunfall namens Abstieg aber behoben. Der Klub ist zurück in der höchsten Spielklasse des Fußballbezirks Lüneburg. Und dort wollen die Etelser auch bleiben. Bis zum Ende der Saison wollen sie nicht um den Klassenerhalt zittern. Bereits während der Qualifikationsrunde will Trainer Nils Goerdel so erfolgreich sein, damit das Thema Abstiegskampf beim Landesliga-Rückkehrer erst gar nicht aufkommt. Oder anders gesagt: Die Schlossparkkicker wollen in ihrer neuen alten Liga – die in dieser Saison wie so viele andere Spielklassen in Niedersachsen auch zweigeteilt startet – die Meisterschaftsrunde erreichen.

Das große Plus, mit dem die Etelser die Spielzeit 2020/2021 angehen, ist, dass Nils Goerdel weiterhin auf eine sehr eingespielte Mannschaft mit einem großen Teamgeist verfügt. Veränderungen im Kader wurden kaum vorgenommen. Der Trainer und der Sportliche Leiter, Andre Koopmann, konzentrierten sich vor allem darauf, den Kader punktuell zu verbessern. Mit Nils Koehle schloss sich ein junger Mann dem TSV an, den die Funktionäre schon seit längerer Zeit auf dem Zettel hatten. Kurz vor dem Ende der Wechselfrist wurde zudem noch mit David Airich einer der besten Stürmer im Landkreis Verden geholt. „Wir haben ein homogenes Team zusammen. Das Zwischenmenschliche passt einfach sehr gut“, findet Nils Goerdel.

So hilfreich die Verpflichtung von Airich für den TSV Etelsen auch ist, war sie mehr oder weniger aus der Not geboren. Denn: Die Vorbereitung der Schlossparkkicker verlief nicht reibungslos. Sie war auch geprägt von einigen schweren Verletzungen. „Die ersten drei Wochen waren noch top, vom Trainingsbetrieb und der Anzahl der Spieler her“, sagt Nils Goerdel. Hinzu kam noch, dass der TSV in seinen Testspielen gute Leistungen abrief. Doch so positiv wie die Vorbereitung begann, sollte sie nicht fortschreiten. „Eigentlich begann das Dilemma ja schon im ersten Testspiel“, erinnert sich Goerdel an den 7:1-Sieg gegen die SV Hemelingen. Mit der Partie war der Coach zufrieden, nicht aber mit der Verletzung, die sich Christian Heusmann zugezogen hatte. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Ruptur des Kreuzbandes zu.

Nils Goerdel (Dritter von rechts) durfte zum Beginn der Vorbereitung unter anderem die Zugänge Yaya Kone, Dennis Wiedekamp, Simon Seekamp, Pascal Kubiak und Nils Koehle begrüßen (von links). (FOCKE STRANGMANN)

Es blieb nicht der einzige Rückschlag: Besonders als sich mit Bastian Reiners und Timo Schöning zwei immens wichtige Stürmer verletzten und nun wochenlang pausieren müssen, entstanden auf der Stirn von Goerdel große Sorgenfalten. „Die beiden Ausfälle hauen so richtig rein“, verdeutlicht der Coach die Wichtigkeit der beiden Offensiv-Fußballer. Reiners, Schöning und Heusmann sind aber nicht die einzigen Namen, die Goerdel auf der Verletztenliste stehen hat. Nach dem Testspiel gegen Drakenburg gesellten sich auch noch Maximilian Jäger und Rene Hinrichs dazu. „Beide haben sich etwas gezerrt“, sagt Goerdel. „Auch sie werden beim Start wohl nicht dabei sein. Das alles können wir nicht gebrauchen. Fast kann man schon sagen, dass sich die Mannschaft im ersten Spiel von alleine aufstellt.“

Während die Konkurrenz in Etelsens Staffel – sie treten in Gruppe eins der geteilten Landesliga an – schon am kommenden Wochenende startet, greifen die Schlossparkkicker erst am 13. September ins Geschehen ein. „Gott sei Dank“, sagt Goerdel – und das nicht nur im Hinblick auf die Personalsituation. Denn seine Mannschaft und er hätten noch einiges an Arbeit vor sich, bis der erste Anpfiff für sie ertönt. So sei seine Elf auch in Sachen Ausdauer noch nicht am Maximum. „Da können wir noch 15 bis 20 Punkte draufpacken. Zudem haben wir sportlich ein ziemliches Auf und Ab in der Vorbereitung hingelegt. Es war kein wirklich schlechtes Spiel dabei, wir haben aber auch nur selten über 90 Minuten überzeugt“, bilanziert Goerdel.

Daher hält sich der Trainer im Ausrufen eines Saisonziels lieber etwas zurück: „Vor einigen Wochen noch war die Meisterrunde das klare Ziel. Aufgrund unserer Verletzungen sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Wichtig ist jetzt, dass wir gegen die Teams, die bei uns im unteren Drittel landen, gewinnen, damit wir die Punkte in eine mögliche Abstiegsrunde mitnehmen würden.“ Erschwerend kommt für die Schlossparkkicker hinzu, dass sie den MTV Treubund Lüneburg und die SV Ahlerstedt/Ottendorf in ihrer Staffel haben. „Die beiden zählen für mich zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft“, sagt Goerdel. Insgeheim erhofft er sich aber einen Platz in der Meisterrunde. „Das wird ein ziemliches Hauen und Stechen. Schaffen wir es aber unter die besten vier, können wir im neuen Jahr befreit aufspielen.“

FC Verden 04

Mit großer Vorfreude blicken die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 der neuen Spielzeit entgegen. Nach Monaten der Abstinenz geht es ab kommenden Sonntag wieder in Pflichtspielen um Punkte. Verden startet mit einem Heimspiel gegen den VfL Lüneburg in die Saison. „Das ist doch das Salz in der Suppe, wenn endlich wieder der Wettbewerb im Vordergrund steht“, sagt FC-Trainer Frank Neubarth, der seine Spieler nach dem Corona-Lockdown bewusst frühzeitig wieder versammelte: „Wir haben in Kleingruppen nach den ersten Lockerungen direkt wieder trainiert. Zwar nur einfache Dinge wie Passspiele oder Torschuss, aber aus meiner Sicht war es wichtig, die lange Auszeit vernünftig zu überbrücken. Die gute Beteiligung an den Einheiten gibt unserem Vorgehen auch Recht.“

Bjarne Guth (r.) gehört beim FC Verden 04 zu den Gewinnern der Vorbereitung. (Björn Hake)

Die abgebrochene Saison schätzt der Ex-Profi als „durchwachsen“ ein. Nach einem guten Start in die Saison 2019/2020 verlor seine Mannschaft im weiteren Verlauf ein wenig den Rhythmus. Zu oft wurden aus Sicht des Übungsleiters durch unnötige Unentschieden Punkte verschenkt, durch die der FC Verden 04 ins Tabellenmittelfeld abrutschte. „Aber dafür sind wir allein verantwortlich. Wir hatten immer wieder Fehlzeiten durch Urlaube und anderweitige Ausfälle. Da bleibt dann leider einiges auf der Strecke. So wirklich in Abstiegsgefahr sind wir allerdings auch nie geraten.“ Nun bereitet Frank Neubarth seine Mannschaft auf die neue Spielzeit vor und sieht sich in der Vorbereitung mit bekannten Problematiken konfrontiert: „Leider fehlen uns immer wieder Spieler, die dann oft auch gleich mehrere Einheiten am Stück verpassen. Das macht es natürlich ziemlich kompliziert und ist mir auch ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite geben die Jungs, die da sind, ordentlich Gas. Das gefällt mir sehr gut“, verteilt der Coach Komplimente für gute Vorbereitungsleistungen. Erschwerend hinzu kamen dann aber auch noch die Verletzungen von Jonathan Schmude, Mirco Temp sowie Alexander Huhn. Die drei erfahrenen Kräfte werden den Reiterstädtern noch länger fehlen.

Angetan ist Neubarth hingegen von den bisherigen Auftritten des Neuzugangs Robert Posilek, der aus Visselhövede zum Team stieß. Auch Lars-Benedict Buhr, den es beruflich aus Uelzen in die Allerstadt zog, macht bisher einen sehr stabilen Eindruck. Sehr erfreulich zeigt sich auch Bjarne Guth. „Er war im Vorjahr durch seine Zeit im Ausland nur wenig da und ist auch so etwas wie ein Neuzugang. Der Junge macht seine Sache bisher richtig stark“, lobt Frank Neubarth, der ebenso positive Worte für die weiteren Neuzugänge findet: „Torhüter Ole Brüns und Mattes Thölke kommen aus dem eigenen Nachwuchs und bringen frischen Wind rein. Ganz wichtig ist auch Rückkehrer Fredi Bormann, der uns fußballerisch, aber auch menschlich enorm weiter bringt. Fredi ist ein Typ, der seine Nebenleute mitreißt. Das fehlt uns manchmal ein wenig.“

Trainer Frank Neubarth hat als Ziel die Meisterrunde ausgegeben. (Björn Hake)

Auf der Abgangsseite schlägt neben Radif Alijan (Rotenburger SV) vor allem der Verlust von Torjäger Maximilian Schulwitz zu Buche, der beim Bremer SV eine neue Herausforderung sucht. Der Wechsel des bulligen Stürmers bringt für das Spielsystem des FC Verden 04 durchaus Änderungen mit sich, wie Frank Neubarth verdeutlicht: „Im Vorjahr hatten wir im Prinzip noch vier Zentrumsstürmer im Kader, sodass wir eigentlich immer mit zwei klaren Spitzen angetreten sind. Das werden wir jetzt deutlich flexibler halten und testen da in der Vorbereitung einiges aus. Wir können dadurch auf viele Dinge reagieren, wollen aber in jedem Fall selbst immer aktiv sein.“

Nur wenige Gedanken macht sich der erfahrene Trainer über den neuen Modus mit der Zweiteilung der Landesliga: „Das können wir ohnehin nicht beeinflussen und nehmen es so an. Wichtig wird es sein, dass wir schnell in die Spur finden, damit wir uns oben festsetzen können. Unser klares Ziel ist es, die Meisterrunde zu erreichen. Dafür müssen wir aber deutlich konstanter werden, als noch im Vorjahr und dürfen nicht so viele Punkte unnötig abschenken.“

Weitere Informationen

Kader TSV Etelsen

Zugänge: David Airich (TSV Ottersberg), Dennis Wiedekamp, Simon Seekamp, Yaya Kone (alle TV Oyten), Nils Koehle (SV Lilienthal-Falkenberg), Mirko Radtke (eigene Reserve), Pascal Kubiak (MTV Eintracht Celle), Mika Jungmann (eigene A-Junioren)

Abgänge: Romario Klausmann (TuS Sudweyhe), Nico Kiesewetter (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst), Vittorio Zambrano, Justin Gehricke (beide FSV Langwedel-Völkersen), Philipp Büssenschütt (eigene Altherren)

Restkader: Cedric Dreyer, Benjamin Skupin, Max Jäger, Kevin Bähr, Daniel Janssen, Simon Gloger, Christopher Petzold, Christian Heusmann, Nico Meyer, Luca Homann, Mirko Duhn, Pascal Kubiak, Jan-Luca Lange, Rene Hinrichs, Micha Langreder, Stephan van Freeden, Timo Schöning, Bastian Reiners, Alexander Ruf, Pascal Döpke

Trainer: Nils Goerdel

Co-Trainer: Tim Meyer, Dennis Wiedekamp, Marc Fromme

Torwart-Trainer: Jörg Nienstädt

Betreuer: Wolfgang Mangelsdorf

Physiotherapeutin: Lena Schierenbeck

Sportlicher Leiter: Andre Koopmann

Saisonziel: Im besten Fall die Meisterrunde erreichen

Favoriten: MTV Treubund Lüneburg, SV Ahlerstedt/Ottendorf

Spielplan

13. September: MTV Treubund Lüneburg (H)

20. September: VfL Westercelle (H)

26. September: TSV Gellersen (A)

04. Oktober: VfL Lüneburg (H)

10. Oktober: VfL Breese-Langendorf (A)

18. Oktober: FC Verden 04 (H)

25. Oktober: SV Ahlerstedt/Ottendorf (A)

01. November: SV Teutonia Uelzen (H)

15. November: MTV Treubund Lüneburg (A)

22. November: VfL Westercelle (A)

29. November: TSV Gellersen (H)

06. Dezember: VfL Lüneburg (A)

13. Dezember: VFL Breese-Langendorf (H)

21. Februar: FC Verden 04 (A)

28. Februar: SV Ahlerstedt/Ottendorf (H)

07. März: SV Teutonia Uelzen (A)

anschließend Meister-/Abstiegsrunde