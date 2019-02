Offensiv den Gegner in Bredouille bringen: Das war die Taktik von Stanislav Littich (links), die ging aber nicht immer auf. (FOCKE STRANGMANN)

Aalborg. Sportler sind ehrgeizig und wollen immer das Maximum erreichen. Gelingt das nicht, überwiegt die Enttäuschung auch dann, wenn das Abschneiden eigentlich als Erfolg zu bewerten ist. So ist es nun auch um die Gefühlswelt von Stanislav Littich bestellt. Der Karateka des Bushido Verden war bei der U18-Europameisterschaft in Aalborg (Dänemark) aktiv und landete auf dem fünften Platz. Sein bestes Ergebnis bei einer EM und nach einem gebrauchten Jahr 2018. Doch die Medaille wurde halt knapp verpasst und die Enttäuschung ist noch nicht gewichen.

Und das ist seinen Sätzen auch wenige Tage später noch deutlich zu entnehmen: „Man fährt ja nicht ohne Grund zur EM. Jeder will Europameister werden,“ blickt Stanislav Littich wehmütig zurück. Der ganz große Traum vom Titel platzte direkt. In Kampf Nummer eins hieß sein Gegner Crean Christopher McCarthy. Der Ire war es, der später das wurde, wovon Littich geträumt hatte: Europameister der Klasse Kumite +76 Kilogramm. Dabei war der Beginn des Duells ein verheißungsvoller für den Verdener. Littich ging in Führung, machte danach jedoch den entscheidenden Fehler. Anstatt nun defensiver zu agieren, stürmte der 17-Jährige weiter nach vorne. Sein Kontrahent aus Irland nutzte das und konterte ihn aus. Das Resultat: 2:1 für McCarthy.

Mit Frust in die Trostrunde

Damit war der Titel futsch, die Medaillenhoffnungen waren aber noch real. Über die Trostrunde gab es noch die Chance auf Bronze. Was dafür zu tun war? Littich musste drei Duelle gewinnen. Und wieder war der Anfang verheißungsvoll. Mit Frust im Bauch machte der Buschido-Kämpfer kurzen Prozess mit seinem ersten Kontrahenten: Mihajlo Arsovic aus Serbien kassierte eine vorzeitige 0:9-Niederlage. Im zweiten Kampf der Trostrunde blieb Stanislav Littich bei seiner bewährten Taktik und ging erneut direkt in die Offensive. Sein Gegner, Jakub Matejka aus Tschechien, hielt diesem Druck nicht stand und musste sich mit 2:5 geschlagen geben.

Nun war Stanislav Littich kurz davor, ein Kampf noch, dann könnte er eine Medaille bejubeln. Die letzte Hürde, Albert Baranov aus Estland, hatte er im Vorfeld genau beobachtet und sich eine Taktik zurechtgelegt. „Ich wusste, was er macht. Mein Plan ging jedoch nicht auf, seiner leider schon“, erzählte Littich. Der Verdener Karateka blieb seiner druckvollen Angriffsvariante treu und drängte den Esten in die Ecke. Doch wie in Kampf eins wusste sein Gegenüber daraus Kapital zu schlagen. Baranov konterte erfolgreich und strich deutlich mit 7:1 die Bronzemedaille ein.

Somit war auch der zweite Traum geplatzt. „Ich war so kurz vor einer Medaille“, bedauerte Stanislav Littich auch Tage später noch seine Fehler. Doch langsam mischte sich auch Freude unter die Trauer. „Noch überwiegt die Enttäuschung, aber ich bin zufrieden.“ Das darf er auch sein, war zuvor doch Platz sieben bei der EM 2017 sein bestes Ergebnis. Zudem war 2018 kein gutes Jahr für den Bushido-Kämpfer. „Auf diesem hohen Niveau hatte ich bei den letzten Turnieren nicht solch einen Erfolg.“ Beispielsweise war im vergangenen Jahr bei der EM bereits in der Vorrunde Schluss für Littich. Im Angesicht dieses mäßigen Jahres und des nun erreichten fünften Platzes, trat doch ein bisschen Stolz hervor. „Ich habe es mir und den Trainern bewiesen, dass ich auf diesem Niveau kämpfen kann.“ Die nächste Chance: Im April bei der Deutschen Meisterschaft, bei der er erstmals in der Altersklasse U21 antreten wird. Dann will es Stanislav Littich wieder allen beweisen – am liebsten mit einem ungetrübten Erfolg.