Zehn Tore markierte Jannis Hördt bei Daverdens Sieg in Cluvenhagen. (Strangmann)

Landkreis Verden. Das Teilnehmerfeld des Viertelfinals im Handball-Regionspokal der Männer ist komplett. Aus dem Kreis Verden hat sich zwei Tage vor Heiligabend der TSV Daverden II das Ticket für die Runde der besten acht gesichert. Das Team aus der Landesklasse setzte sich mit 29:14 (15:3) beim Nachbarn HSG Cluvenhagen/Langwedel durch.

Der Favorit zeigte von Anfang an, dass er der HSG keine Chance lassen wollte. In der dritten Minute trafen die Gastgeber zwar zum 1:2, doch in der Folge sollte es ziemlich lange dauern, bis Cluvenhagen sein zweites Tor markierte. In der 28. Minute war es dann so weit. Die Gäste aus Daverden hatten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 15-mal getroffen. Die Begegnung war also schon entschieden. Nach der Pause ließ es der von Gerd Meyer trainierte TSV ein wenig ruhiger angehen und steuerte dem hohen Sieg sicher entgegen.

Ein hohes Resultat sollte es auch beim Spiel der HSG Verden-Aller II bei der HSG Bruchhausen-Vilsen II geben. Nach 60 Minuten stand es 50:29 (25:10) für die Kreisstädter. Dennoch schieden sie aus. Den Verdenern war ein Fauxpas unterlaufen. „Wir hatten leider A-Jugend-Spieler eingesetzt, die bereits im Verbandspokal bei unserer ersten Mannschaft gespielt haben“, sagte HSG-Trainer Jörg Rosilius auf Nachfrage. Diese Akteure waren dementsprechend nicht spielberechtigt. Die Partie wurde zugunsten der HSG Bruchhausen-Vilsen II gewertet.

Das Viertelfinale hat auch der TSV Intschede verpasst. Der Klub vom Weserstrand musste sich zu Hause der HSG Bruchhausen-Vilsen mit 25:32 (12:11) geschlagen geben.