Schmückten sich bei den Bezirksmeisterschaften in Uelzen mit reichlich Edelmetall. Die Schwimmer des TSV Achim. (FR)

Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften in Uelzen haben die Schwimmer des TSV Achim zehn Goldmedaillen und diverse Podestplätze eingefahren. „Sie hatten kurz vorher mit Peter und Petra Wiese ein Wochenend-Trainingslager in Bremerhaven abgehalten und in Uelzen die Lorbeeren geerntet“, betonte Pressewartin Barbara Walter.

Fabienne Jolie Oppermann erkämpfte sich über 50 Meter Rücken nach einer Zeit von 42,48 Sekunden die Goldmedaille. Über 50 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen sowie 200 Meter Rücken stieg Oppermann ebenfalls aufs Treppchen. Auch Olrik Zantz und Ole Dubrow distanzierten die Konkurrenz und bejubelten jeweils einen Bezirksmeistertitel. Während Zantz über 100 Meter Brust siegte (1:57,01 Minuten), schlug Dubrow nach 50 Meter Brustschwimmen als Erster an (52,53 Sekunden). Den Schritt zu den längeren Distanzen wagte Leo Kotai und ist mit Platz zwei auf der 400-Meter-Freistil-Distanz und Rang drei über 200 Meter Freistil belohnt worden.

Bei den etwas älteren Teilnehmern triumphierte Emil Dietzel über 50 Meter Freistil (29,22 Sekunden). Außerdem erkämpfte er sich vier weitere Podestplätze. Einen anderen großen Erfolg feierte Josephine Mau. Über 200 Meter Schmetterling (2:44,94 Minuten) holte sie nicht nur den Sieg in der Jahrgangswertung, sondern auch in der offenen Klasse. Nebenbei freute sie sich über weitere vier Silber- und zwei Bronzemedaillen. Ebenfalls auf einen Silberrang schwamm Chris-Carolin Weiß über die 200-Meter-Rücken-Strecke.

In der offenen Klasse überzeugten auch die Erwachsenen. Mira Förster erkämpfte sich zwei Titel über 100 Meter Freistil (1:02,06 Minuten) und 50 Meter Schmetterling (29,53 Sekunden). Zudem sprang ein starker zweiter Rang über 100 Meter Schmetterling heraus. Lena-Karolin Wiese hingegen holte Gold über die 50 und 100 Meter Bruststrecken. Mit Anna Lefers thronte noch eine weitere Achimerin ganz oben, nachdem sie über 50 Meter zur Goldmedaille gekrault war (28,13 Sekunden).