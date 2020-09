Internationales Flair herrscht bald in der Niedersachsenhalle. (Björn Hake)

Die (Erfolgs)-Geschichte der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde hat 1997 mit dem Pilotprojekt in Verden begonnen. Danach lief die globale Auslese unter dem Nachwuchs fürs große Viereck zwar nicht durchgängig in der Reiterstadt ab, aber immerhin von 2001 bis 2015 alljährlich. Zumindest in diesem Jahr – zurück am Ursprungsort – hätte die WM um diese Zeit eigentlich schon längst abgehakt sein sollen. Doch Corona-bedingt erfolgte die Verlegung von Sommer auf Winter und die Umwandlung von der gewohnten Open Air- in eine Indoor-Veranstaltung.

Die Titelkämpfe der fünf- bis siebenjährigen Dressurpferde sollen vom 9. bis 13. Dezember in der Niedersachsenhalle ausgetragen werden (wir berichteten). Diesen Ausweichtermin hatte die pVerd-event GmbH des Hannoveraner Verbandes dem Weltverband FEI im Frühjahr vorgeschlagen, nachdem Corona nicht nur die hiesigen Turnierpläne nachhaltig durchkreuzt hatte. Die WM sollte nach vierjähriger Pause wieder das Highlight des großen August-Turniers „Verden International“ bilden, wurde aber aus dem – noch weiter reduzierten – Programm komplett ausgegliedert. Letztlich hieß es, zum Glück für Verden: verschoben, nicht aufgehoben.

Nach momentanem Stand sei davon auszugehen, dass das Gipfeltreffen der Youngster auch buchstäblich ein internationales sein werde, sagte Verbands- und GmbH-Geschäftsführer Wilken Treu auf Nachfrage. Und Eventmanagerin Ulrike Kubelke kann schon vor Ablauf der Zusagefrist – 30. September – eine ganze Reihe von Nationen nennen, die ihre hoffnungsvollsten Kandidaten an den Start bringen wollen. Die Liste reicht vorerst von A wie Australien bis T wie Tschechien, dazwischen befinden sich Belgien, Großbritannien, Luxemburg, Österreich, die Niederlande und Spanien.

Auf die jeweilige Covid-19-Situation dürfte laut Kubelke vor allem zurückzuführen sein, dass bislang einige WM-Stammnationen noch nicht im Verzeichnis stehen. Italien und Frankreich fehlen ebenso wie Dänemark und die übrigen skandinavischen Länder. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Sichtung in Warendorf

Abwarten - dies gilt gerade genauso hinsichtlich der Rösser (und Reiter/innen), die das Gastgeberland in Verden vertreten werden. Wie gewohnt dürfen pro Altersklasse sieben deutsche Pferde nominiert werden. Das Auswahlverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Sichtungsweg für die Fünf- und Sechsjährigen hat Anfang September im Rahmen der Bundeschampionate in Warendorf begonnen, dem Hauptstandort der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Dort werden in der nächsten Woche auch die in Betracht kommenden Siebenjährigen erstmals auf dem Prüfstand stehen. Bei diesem Zwei-Tage-Termin dürfen laut FN außerdem alle jüngeren Pferde vorgestellt werden, „die nicht an den Bundeschampionaten teilgenommen haben, sich aber nachweislich qualifiziert oder unter ausländischen Reitern die Zulassungsvoraussetzungen im Ausland erreicht haben“. Das Sichtungsfinale in der Seminarhalle des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) ist für den 19. und 20. Oktober vorgesehen.

Verden und die Jungpferde-WM gehören eng zusammen seit 1997 anlässlich der Dressur-Europameisterschaften das Pilotprojekt über die Bühne ging. Nach Analyse und Denkpause beschlossen die verantwortlichen Verbände, es nicht beim Versuch zu belassen, sondern die Weltmeisterschaften künftig jedes Jahr auf den Veranstaltungsplan zu setzen. Erst einmal guckte die – damalige - Verdener Turnier-Gesellschaft (VTG) allerdings in die Röhre: 1999 und 2000 wurde die WM im niederländischen Arnheim ausgetragen.

Nachdem der Veranstalter, wie es hieß, in die Pleite geritten war, schlug die Stunde der niedersächsischen Reiterstadt. Bis 2015 war die stets größer und bedeutender werdende WM fester und überaus beliebter Bestandteil des Sommerturniers im Stadion am Berliner Ring und auf dem Rennbahngelände, Schmuckstück und internationaler Zuschauermagnet. Und dann waren mal wieder die Niederländer an der Reihe, nun in der Gemeinde Ermelo. Dort soll das Kräftemessen der Dressurtalente nach einer Ende vergangenen Jahres getroffenen FEI-Entscheidung auch von 2021 bis 2023 wieder stattfinden. Aber jetzt sind die Experten erst einmal auf das Verdener Intermezzo gespannt, das gleichzeitig die WM-Hallenpremiere darstellt.