Bezirksliga Lüneburg 3: Spitzenspiel kann der TSV Bassen. Das hat das Team am vergangenen Spieltag gegen den Landesliga-Absteiger TuSG Ritterhude unter Beweis gestellt. Die Elf von Trainer Uwe Bischoff setzte sich mit 5:1 durch und zeigte, dass der TSV nicht umsonst für einige Kenner der Liga als ein Geheimfavorit gilt. Am neunten Spieltag steht für die Bischoff-Truppe gleich das nächste Topspiel an. Die Bassener gastieren beim Heeslinger SC II. Die Oberliga-Reserve ist aktuell Zweiter hinter dem TSV Etelsen, hat aber wie die Schlossparkkicker schon 22 Punkte eingesammelt. Für die Grün-Roten bietet sich nicht nur die Chance, den Punkteabstand zum HSC zu verkleinern, sondern dem Team auch die erste Niederlage der Saison zuzufügen. Aus den bisherigen Partien holte Heeslingen sieben Siege und ein Remis.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Heeslingen