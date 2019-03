Glenn Rades machte Verdens Heimsieg drei Sekunden vor dem Abpfiff perfekt. (Björn Hake)

Die HSG Verden-Aller hat ihren Negativlauf in der Handball-Landesliga der Männer beendet. Nach acht sieglosen Spielen in Folge bejubelte das Team von Trainer Sascha Kunze gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II einen 29:28 (12:11)-Erfolg. Den entscheidenden Treffer setzte Linksaußen Glenn Rades drei Sekunden vor dem Ende.

Dabei hatte es kurz zuvor noch so ausgesehen, als sollte die Domstädter erneut das Glück verlassen. 15 Sekunden waren noch zu spielen, da wurde Verdens Tobias Albert von den Schiedsrichtern bei Ballbesitz der Gäste für zwei Minuten vom Feld geschickt. Das Motto konnte nur lauten: Irgendwie in Unterzahl den letzten Angriff überstehen und den Punkt sichern. Doch es kam anders: Anstatt den finalen Angriff ruhig zu Ende zu spielen, vertändelten die Gäste den Ball. Die Chance habe seine Mannschaft in einer eher schwachen Partie dann genutzt, freute sich Kunze über zwei „wichtige Punkte“.

Allerdings hatte Schwanewede zunächst einen Einspruch gegen die Wertung angekündigt. „Zwischenzeitlich soll ein falsches Ergebnis auf der Anzeigetafel gestanden haben. Maßgebend sind aber die Schiedsrichter und die Aufsicht. Beide hatten das gleiche Resultat“, erläutert Kunze. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Björn Fechner die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff mit drei Toren in Führung geworfen - 14:11 (32.). Diese sollte aber nicht lange halten. Ab dem 15:15 (35.) stand die Begegnung bis zum Ende auf des Messers Schneide. Mit dem Sieg hat Verden Platz neun behauptet.