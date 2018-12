Sascha Genee kam bei der HSG Verden-Aller im Rückraum zum Einsatz. (Björn Hake)

Schiffdorf. Mit viel Respekt und ohne große Erwartungen waren die Landesliga-Handballer der HSG Verden-Aller am Donnerstag zum TV Schiffdorf gefahren. Es sollte ein gelungener Ausflug werden: Nach einer starken Vorstellung trotzte das Team von Trainer Sascha Kunze dem seit acht Spielen ungeschlagenen Tabellenzweiten in dessen Halle einen Punkt ab. 24:24 (12:12) lautete das Ergebnis, nachdem wenige Sekunden vor dem Abpfiff der finale Wurf der Gastgeber am Innenpfosten gelandet war.

Drei Minuten vor dem Ende hatte Sascha Kunze angesichts eines 22:24-Rückstandes den siebten Feldspieler gebracht. Mit Erfolg. Lars Koröde und Tim Härthe trafen danach zum gerechten Remis. In den Schlusssekunden bot sich den Gästen sogar noch die Möglichkeit zum Sieg. „Wir haben dann den Ball vertändelt und der letzte Wurf des Gegners ist zum Glück nur am Pfosten gelandete“, schnaufte Kunze nach der dramatischen Schlussphase kräftig durch. Die HSG war ohne Juri Wolkow und Oliver Schaffeld (beide Dienst) sowie Glenn Rades (verletzt) in den Landkreis Cuxhaven gefahren. Dort verzichtete Kunze auf viele Wechsel. Tim Härthe, Sascha Genee und Jannik Rosilius bildeten die Aufbaureihe, auf den Außenpositionen spielten Lars Koröde und Tobias Albert. Björn Fechner ackerte in der Nahwurfzone am Kreis. Im Tor, erläuterte Sascha Kunze, teilten sich Bastian Bormann und Marten Kante die Spielzeiten.

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die 1:0-Führung der HSG hielt bis zum 9:9 (23.). Beim 10:9 durch Pascal Steffens lag der TVS erstmal vorne. Auch beim 21:17 aus Sicht des TVS war noch keine Entscheidung gefallen. Sascha Genee, Tim Härthe, Jannik Rosilius sowie Björn Fechner sorgten für den Ausgleich – 21:21 (52.).

Weitere Informationen

TV Schiffdorf - HSG Verden-Aller 24:24 (12:12)

HSG Verden-Aller: Bormann, Kante - Härthe (7), Rosilius (5), Koröde (3), Fechner (3), Genee (3), Albert (3), Fuhrmann, Intemann, Häfker, Pegesa

Siebenmeter: TV Schiffdorf 9/7, HSG Verden-Aller 1/0

Zeitstrafen: TV Schiffdorf 2, HSG Verden-Aller 3 PRÜ