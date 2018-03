Fabian Balke stellte in Rotenburg seine Qualitäten als Führungsspieler unter Beweis und markierte zudem vier Tore. (Björn Hake)

Rotenburg. Auf der einen Seite war Fabian Balke glücklich, auf der anderen ein wenig enttäuscht. Just war das Handballspiel der Oberliga Nordsee zwischen dem TuS Rotenburg und der SG Achim/Baden zu Ende gegangen. „Es ist schade, dass wir aus unserem letzten Ballbesitz nichts gemacht haben“, meinte Balke. Weil die Achimer das Spielgerät kurz vor Schluss herschenkten, mussten sie in der Rotenburger Halle noch einmal 30 Sekunden lang zittern: Doch der TuS traf bei seinem finalen Angriff ebenfalls nicht. Das Spiel endete 31:31 (15:16). Mit dem Punkt war die SG insgesamt glücklich und zufrieden.

„Sicher hätten wir hier auch gewinnen können, aber dieser eine Zähler wird für uns noch sehr viel wert sein“, meinte Fabian Balke. Er und sein Team haben nun 20 Pluspunkte. Dass die Klasse damit gesichert ist, glaubt der Kreisläufer des Tabellenachten allerdings nicht: „Zurücklehnen dürfen wir uns noch nicht.“ Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison beträgt der Vorsprung zum ersten Regelabstiegsplatz, den der TSV Bremervörde belegt, fünf Punkte. Allerdings liegen zwischen dem TSV und der SG noch vier Mannschaften.

Co-Trainer macht gute Figur

Spielt die SG Achim/Baden die Saison so zu Ende wie sie jetzt in Rotenburg aufgetreten ist, dürfte sie dem Tabellenkeller fernbleiben. Denn die Gäste spielten über weite Strecke stark. Und dass auch, weil sie gut eingestellt waren. Dafür zuständig war in Rotenburg jedoch nicht der privat verhinderte Chef-Coach Tobias Naumann. Co-Trainer Thorben Schmidt hatte am Sonnabend das Sagen. Und er gab an der Seitenlinie eine gute Figur ab. Schmidt hatte seinen Anteil am Remis. Dass es ein wichtiges Unentschieden war, wusste der Co-Trainer nur zu genau. „Einen Punkt holt in Rotenburg nicht jede Mannschaft. Beide Teams hätten dieses Spiel gewinnen können“, sagte Thorben Schmidt in seiner Analyse.

Hinzu kam noch, dass die SG Achim/Baden in der stimmungsvollen Halle einen personellen Rückschlag ziemlich gut wegsteckte. Denn kurz vor der Pause verlor die Schmidt-Sieben ihren Rückraumspieler Jan Mühlbrandt. Nach einem harten Foul an TuS-Spieler Luka Bruns zögerten die Schiedsrichter Volkmar Hustedt/Heiko Bujalla nicht lange und zeigten Mühlbrandt die Rote Karte. „Der Platzverweis war schon berechtigt“, sagte Schmidt. Besonders bitter war die Strafe aber, weil Mühlbrandt zuvor an seine starken Leistungen aus den vergangenen Wochen angeknüpft hatte. Mit seinen fünf Treffern hatte er großen Anteil daran, dass die SG mit einer 16:15-Führung in die Kabine ging.

Die Achimer hätten sogar mit einem dickeren Polster die erste Halbzeit beenden können. Denn in der 22. Minute führten die Gäste mit 15:9. Danach war der Schwung aus der starken Anfangsphase jedoch verflogen. „Wir mussten mit unseren Kräften gut haushalten“, sagte Thorben Schmidt. „Ich denke aber, dass Rotenburg von unserem hohen Tempo zu Beginn schon überrascht war.“ So unnötig wie die knappe Pausenführung war auch der Platzverweis. Denn der Ursprung war ein langer Pass vom starken SG-Keeper Arne von Seelen auf Kevin Podien. Der Ball kam nicht bei Podien an, die Rotenburger liefen postwendend die zweite Welle, die durch das rotwürdige Foul von Jan Mühlbrandt gestoppt wurde.

Dieser fehlte der SG in der zweiten Halbzeit zwar, das Spiel blieb dennoch ausgeglichen. Die Führung wechselte im zweiten Durchgang ständig. Rund 20 Minuten vor dem Schlusspfiff deckten die Rotenburger zudem Marvin Pfeiffer kurz. „Das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht“, sagte Schmidt. Doch die Gäste gewöhnten sich an die Situation. Die Partie nahm an Spannung stetig zu, bis sie schließlich unentschieden endete und die Achimer glücklich und zufrieden waren.