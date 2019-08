Die Art und Weise des Sieges gegen Rotenburg war Jan Fitschen im Nachhinein egal. (Björn Hake)

Einzug ins Achtelfinale und zwei Zugänge präsentiert. Im Grunde kann man sagen: Beim TSV Ottersberg läuft’s. Im Grunde stimmt das auch, doch der 2:1 (1:1)-Sieg in der zweiten Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals gegen den Rotenburger SV offenbarte noch einige Schwächen der Truppe von Jan Fitschen. Zudem war das Weiterkommen ein glückliches.

Insbesondere in der Halbzeitpause konnte sich der TSV glücklich schätzen, nicht in Rückstand gelegen zu haben, hatten die Rotenburger doch einige Gelegenheiten ausgelassen. Die hatte Ottersbergs Coach Jan Fitschen aber scheinbar ausgeblendet: „Wir schießen selber den Bock und ansonsten hat Rotenburg nur eine Torchance, mehr habe ich nicht gesehen.“ Die eine Chance, die auch Fitschen registriert hatte, datiert aus der 25. Minute: Nach Abwehr von Keeper Felix-Rolf Mindermann kam Rotenburgs Lukas-Dominik Heller per Kopf an den Ball, doch Nicklas Falldorf klärte den Ball kurz vor der Linie. Dazu gesellten sich noch drei weitere Hochkaräter. Eine Flanke rauschte durch den TSV-Sechzehner (36.) und zudem landete ein Kopfball von Yannik Malende (42.) sowie einer von Stefan Denker (45.) auf dem Ottersberger Querbalken. In dieser Phase bekamen die Gastgeber wenig Zugriff auf den Gegner, da ihm zu viel Raum geboten wurde.

Jannik Tölle hatte im Nachhinein die Vereinsbrille abgesetzt und erkannte, welche Art Sieg die Ottersberger eingefahren hatten: „Im Endeffekt war das unverdient und wir sind mit Glück davongekommen, denn Rotenburg war besser und hatte die besseren Chancen.“ Erleichterung sprach aus dem Defensivakteur, denn er war es, auf dessen Konto das Führungstor des RSV ging. „Ich wollte zum Torwart zurückspielen, aber der Ball ging irgendwie in die Mitte.“ Und in dieser Mitte erlief Arthur Bossert den Ball und schob eiskalt zur Führung ein (18.).

Bis dato wurde den rund 150 Zuschauern in Ottersberg reines Abtasten geboten. Doch dann ging es ganz schnell, denn Rotenburg revanchierte sich. Bei einer Ecke von Egzon Prcani musste Enes Acarbay im Fünfer nicht mal hochspringen, um den Ball durch die Beine des Keepers zu befördern (21.). Gleich mehrere RSV-Akteure machten dabei keine gute Figur. Beinahe hätte der TSV noch mal zugeschlagen, Dominik Rosenbrock wurde beim Abschluss aber in allerletzter Sekunde noch geblockt (27.).

Rar an solchen Szenen war hingegen Halbzeit zwei. Rotenburg entwickelte wenig Tempo und kaum Ideen, um tiefstehende Ottersberger aus dem Konzept zu bringen. Ein schwaches Landesliga-Niveau herrschte nun. „Wir haben Rotenburg bewusst das Spiel überlassen. Wir haben uns durchgebissen, das gibt uns Auftrieb, einen Landesligisten erfolgreich bekämpft zu haben. Letzte Saison mussten wir selten kämpferisch überzeugen, diese Mentalität müssen wir uns jetzt wieder aneignen. Wie wir gewonnen haben, das interessiert hinterher keinen mehr“, erklärte Fitschen den Auftritt seiner Truppe.

Und die belohnte sich für eine defensiv couragierte Leistung in der 80. Minute. Einen langen Pass verlängerte Acarbay auf Prcani, der den Ball perfekt ins lange Eck chippte. Bitter für den RSV: Zu diesem Zeitpunkt hätte der Torschütze auch schon längst vom Platz geflogen sein können. Prcani leistete sich ein Frustfoul gegen Lucas Chwolka (51.), wofür er nur Gelb sah, und geriet auch in Minute 67 mit einem Rotenburger aneinander. Die wiederum besaßen in den Schlussminuten noch zwei Chancen, doch auch die wurden vergeben. Damit zieht der TSV Ottersberg ins Achtelfinale ein, in dem er in der vergangenen Saison am Rotenburger SV scheiterte. Diesmal heißt der Gegner TuS Harsefeld, bei dem die Wümmekicker am Sonntag gastieren werden.

Zwei für die Offensive

Dann könnte auch Marcel Brendel seinen Einstand bei den Ottersbergern geben. Der Offensivakteur lief zuletzt für den FC Oberneuland auf und verfügt über Regional- und Oberligaerfahrung. Jedoch ist der 31-Jährige aus beruflichen Gründen in der vergangenen Saison nur sporadisch zum Einsatz gekommen. Seinen ersten Einsatz für den TSV hat der zweite Zugang hingegen bereits hinter sich. Jan-Moritz Höler wurde gegen den RSV eingewechselt und soll das Mittelfeld bereichern. Ein Unbekannter ist der 24-Jährige nicht, stand er doch schon zu Oberliga-Zeiten im TSV-Kader. Nun kehrt Höler vom Brinkumer SV zurück.