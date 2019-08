Medaillengewinner unter sich (v. l.): Olaf Abersbach und Joachim Strobach. (FR)

Wenn Joachim Strobach bei einem Wettkampf startet, will er stets gerne weit vorne mitmischen. Das war nun in Allermöhe, südlich von Hamburg, nicht anders. Dort startete der Ausdauersportler bei den Norddeutschen und niedersächsischen Landesmeisterschaften im Freiwasserschwimmen. Und Strobach, der sonst als Triathlet unterwegs ist, präsentierte sich unter den Spezialisten gut. In der Altersklasse 60 schnappte er sich die Bronzemedaille bei der Norddeutschen. Zudem wurde er niedersächsischer Vizemeister. Der Oytener war aber nicht der einzige Sportler aus dem Landkreis Verden, der mit Edelmetall nach Haus gefahren ist: Olaf Abersbach (AK40) aus Ottersberg darf sich fortan Norddeutscher und Landesmeister nennen. Platz drei in der Landeswertung ging zudem an Götz Paschen aus Ottersberg.

„Ich wollte mal ausprobieren, ob ich mit den Schwimmern mithalten kann“, erklärte Joachim Strobach seine erfolgreiche Teilnahme. In Allermöhe ging er die 2,5 Kilometer lange Strecke an. Strobach habe zwar Probleme mit den Temperaturen gehabt, biss sich aber dennoch durch und erreichte nach 43:35 Minuten das Ziel. Olaf Abersbach kam mit den kühleren Temperaturen gut klar und zog sein zügiges Tempo durch. Mit seiner Zeit von 36:49 Minuten war er fast zwei Minuten schneller als der Zweitplatzierte Jens Nüchter aus Norderstedt.

Götz Paschen ging die Distanz über fünf Kilometer an und absolvierte diese in 1:44:51 Stunde. Darüber hinaus war mit Rebecca Poeck eine weitere Schwimmerin aus Ottersberg zugegen. Sie benötigte für die 2,5 Kilometer lange Strecke 47:17 Minuten.