Schnappte sich sowohl im Hochsprung als auch mit dem Diskus Silber auf Bezirksebene: LGKV-Athlet Peter Paul Steinbach. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Die Medaillen-Kollektionen der Verdener Leichtathleten sind erweitert worden. Bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U18 bis M80 in Osterholz-Scharmbeck traten die Athleten der LG Kreis Verden einmal mehr als fleißige Sammler in Erscheinung. Ganze 14 Bezirkstitel gingen auf das Verdener Konto, gefolgt von diversen Silber- und Bronzemedaillen – damit avancierte die LG Kreis Verden zum erfolgreichsten Verein der Meisterschaften.

Zwölf Titel gingen auf die Kappe der Senioren, zwei auf die der Jugend. Nele Prüser war eine der Verdener Athleten, die mit Gold dekoriert wurden. Über die 400 Meter lag das U18-Talent uneinholbar vorne und siegte in 62,46 Sekunden. Über 200 Meter ließ Prüser in 28,94 Sekunden Bronze folgen. Wie Prüser startete auch Stella Kuhr in Osterholz-Scharmbeck über diese beiden Strecken in der gleichen Altersklasse, um ihre Grundschnelligkeit vor der in einer Woche anstehenden Landesmeisterschaft zu testen. Kuhr landete in 31,03 Sekunden und 69,99 Sekunden auf den Rängen sechs und fünf. Den zweiten Verdener Jugend-Titel heimste U20-Werferin Cessrin Schmidt ein. Mit 9,27 Metern im Kugelstoßen verpasste sie zwar ihre Jahresbestweite, für die Konkurrenz auf Bezirksebene genügte das aber.

Auch der Achimer Tom Siemonsen wusste zu überzeugen. Er sicherte sich doppelt Silber in der U20 – mit 1,68 Metern im Hochsprung und 11,83 Metern im Dreisprung. U20-Mittelstreckler Jan-Lukas Debroth testete über 200 und 400 Meter (26,99 und 58,48 sec). Mit den Rängen drei und vier durfte er zufrieden sein. Matthis Wilhelmi sammelte trotz Beinverletzung im Hochsprung (1,62 m) und im Speerwurf (36,93 m) zweimal Bronze. Bei den Männern genügte die Kraft von Peter Paul Steinbach eine Woche nach Platz drei bei der Zehnkampf-Landesmeisterschaft in Osterholz-Scharmbeck für zweite Plätze im Hochsprung (1,71 m) und mit dem Diskus (29,86 m). Läufertrainer Uwe Cordes war als M50-Sieger über 800 Meter mit 2:21,08 Minuten nicht zu schlagen. In dieser Altersklasse kam Klaus-Dieter Nolte im Dreisprung (10,13 m) und im Diskuswurf (32,54 m) jeweils auf Rang zwei. M55-Athlet Jan Greune holte über 100 Meter Silber (14,07 sec), hatte hierbei aber auch nur einen Konkurrenten. Silber holte er auch über 200 Meter (28,89 sec), diesmal verwies er Udo Müller auf den Bronzerang. Doppelter M55-Bezirksmeister wurde der Oytener Wolfgang Gropp, der die Kugel auf 9,97 Meter und den Diskus auf 30,30 Meter warf. LGKV-Chef Bernd Kunze staubte in der Alterklasse M60 drei Medaillen ab: Gold über 100 Meter sowie jeweils Silber mit der Kugel und dem Diskus. Zudem steuerte M65-Kugelstoßer Hermann Deuter eine Bronzemedaille bei.

Auch die LGKV-Seniorinnen bewiesen ihre starke Form. Über 800 Meter überzeugte Melanie Noack als W35-Meisterin ebenso wie Hannah Augustin in der Altersklasse W50. Karin Schmidt darf sich dank ihrer 9,49 Meter im Weitsprung ebenfalls W50-Meisterin nennen. So wie Ute Jordan bei den W55-Seniorinnen. Sie sprang genauso weit wie ihre Vereinskollegin Birgit Schwers, hatte aber den besseren zweiten Versuch. Andersherum über 100 Meter, diesmal lag Schwers vorne, Jordan folgte als Dritte.

Gold bekam auch Cäcilia Apel-Kranz (W60) nach ihrem 400-Meter-Lauf überreicht. Den Verdener Medaillenregen komplettierte die 4x100-Meter-Landesmeisterstaffel W50/55 (Karin Schmidt, Birgit Schwers, Ute Jordan, Cäcilia Apel-Kranz).