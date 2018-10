War rechtzeitig zur Deutschen Meisterschaft nach einer Operation an der Hand wieder fit: Heidrun Schäfer. (Björn Hake)

Dortmund. Das Beste kam zum Schluss: Die für den Schützenverein Etelsen gestartete Heidrun Schäfer aus Ottersberg gewann bei der Deutschen Meisterschaft der Luftgewehr-Auflage-Senioren in Dortmund die Goldmedaille. Im Finale der acht besten Frauen der Kategorie Seniorinnen I – also der Klasse mit den jüngsten DM-Startberechtigten – behauptete sie sich mit 253,2 Ringen gegen Brigitte Preuß vom SV Malente, die 251,9 vorweisen konnte.

1677 Startplätze hatte der Deutsche Schützenbund für diese Titelkämpfe vergeben, doch im Landesleistungszentrum in Dortmund blieben einige Stände frei – unter anderem, weil einige Kandidaten erkrankt waren. Dicht an dicht saßen oder standen Zuschauer und Schützen im Halleninnenraum und beobachteten das Geschehen. „Nächstes Mal bringe ich einen Hocker mit“, erklärten einige von ihnen. Zunächst ging es für die Teilnehmer zur Anmeldung und anschließend zur Überprüfung der Sportgeräte, die ein Gewicht von 5,5 Kilogramm nicht überschreiten durften. Kontrolliert wurden außerdem mehrere Abmessungen am Gewehr. Für einige Teilnehmer, so auch für Annemarie Juschkat (SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt), gab es nach absolviertem Wettkampf eine Nachkontrolle des Sportgerätes.

Rechtzeitig nach OP wieder fit

Heidrun Schäfer, die noch im August aufgrund einer Operation an der Hand für die Deutschen Meisterschaften in Garching-Hochbrück absagen musste, war für den Auflage-Wettbewerb in Dortmund auf die Minute topfit. Im Qualifikationsdurchgang schoss sie als Viertbeste 316,9 Ringe und zog damit ins Finale ein. Ihre ärgste Konkurrentin im Kampf um Gold hatte dabei 316,5 erreicht. Schäfer, die zum letzten Mal bei den Seniorinnen I geführt wurde, kam im Endkampf mit den ersten zehn Wertungsschüssen auf 104,8 Ringe und behauptete sich mit den nächsten 14 Schuss gegen die Schützin aus Malente. Strahlend ließ sich Heidrun Schäfer bei der Siegerehrung die Goldmedaille umhängen.

Bei ihrem Meisterschaftsdebüt war Annemarie Juschkat (SV Di-Do-Ho) aus dem Kreisverband Weser-Eyter mit ihrem Resultat von 308,8 Ringen, die Rang 185 von 272 Teilnehmerinnen bedeuteten, nur eingeschränkt zufrieden. Mit dem 17. Schuss leistete sie sich einen schlechten Neuner-Zehntelwert (9,2), der eine bessere Platzierung verhinderte. Neben einer guten Ausrüstung und passender Munition gehört aber gerade bei einer Wertung mit Zehnteln auch etwas Glück dazu.

Bei den Seniorinnen I belegte die Achimer Mannschaft in der Besetzung Heike Wimmer-Bonin (312,3/82.), Rosita Gall (310,5/136.) und Klaus Heckmann (306,4/199. Senioren II) den 78. Rang mit 929,2 Ringen. Bei den Senioren III erreichte der SV Baden mit 939,5 Ringen Platz 21, der SV Etelsen musste bei 932,2 Zählern mit Rang 62 zufrieden sein.

Die beste Platzierung am ersten Wettkampftag schaffte aus dem Kreisverband Achim Heinz-Hermann Rosebrock vom SV Baden. Mit 315,1 Ringen war der Neuntplatzierte der Senioren V nur zwei Ringe vom Bronzeplatz entfernt, 2,3 fehlten zum Titel, den Manfred Kling von der bayerischen SG Untermain (317,4) gewann. Karin Leismann (SV Etelsen) wurde für 314,4 Ringe mit Rang zehn belohnt. Gar nicht zufrieden war Vereinskollegin Helga Heitmann (ebenfalls Seniorinnen III), die mit 305,6 Ringe auf Rang 91 kam. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung auf dieser Ebene war sie nervös, wie sie gestand.

Weitere Informationen

Weitere Platzierungen

Kreisverband Achim:

Seniorinnen I: 82. Platz Heike Wimmer-Bonin 312,3 Ringe; 136. Rosita Gall (beide SV Achim) 310,4.

Senioren II: 199. Klaus Heckmann (SV Achim) 306,4.

Senioren III: 21. Günter Windhorst (SV Baden) 315,6; 90. Wolfgang Leismann (Etelsen) 312,2.

Seniorinnen III: 38. Brigitte Nidrich (SV Mühlentor) 311,8; 84. Wilma Friedrich (SV Uphusen) 306,2.

Senioren IV: 41. Georg Schimanski (SV Baden) 312,6; 127. Dieter Schemmel (SV Baden) 308,8.

Seniorinnen V: 37. Ingrid Koldewei (SV Baden) 313,0; 49. Hannelore Schimanski (SV Uphusen) 312,4.

Kreisverband Verden:

Senioren III: 154. Hans-Ulrich Block (SV Völkersen) 310,0.

Seniorinnen III: 51. Helga Osmers (SV Langwedel) 310,5.

Senioren V: 27. Werner Schmidt (SV Stedorf) 313,4. JU