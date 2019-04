Kai Schumacher (links) ließ den MTV Riede in der 90. Minute jubeln. (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Durch eine starke kämpferische Leistung haben die Fußballer des MTV Riede in der Bezirksliga einen Punkt aus Osterholz-Scharmbeck entführt. Das Spiel endete 1:1. Gegen den favorisierten VSK geriet die Mannschaft von Thorsten Eppler zunächst in Rückstand, als kurz vor der Pause Ercan Polat nach einem Eckball aus acht Metern per Kopf die Führung erzielte (40.).

„Der Gegner hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr Spielanteile, aber wir sind immer dran geblieben“, sagte Eppler, der in einem ausgeglichenen Spiel ohne große Torchancen 20 Minuten vor dem Ende reagierte und auf zwei Spitzen umstellte. Dieser Mut sollte belohnt werden, auch weil der Tabellenvierte in der Schlussphase zwei aussichtsreiche Kontersituationen nicht nutzte. So belohnte sich der MTV in der 90. Minute, nachdem sich Kai Schumacher über die rechte Außenbahn durchsetzte und mit einem platzierten Schuss ins lange Eck eine glänzende Einzelleistung krönte. „Es ist ein verdientes Remis, weil die Mannschaft bis zur letzten Minute dran geglaubt hat. Wir treten mit großer Zufriedenheit die Rückreise an“, lobte Eppler, dessen Team Neunter bleibt.