Dagmar Suhling. (FR)

Große Erfolge für Brigitte Heidrich (LG Kreis Verden) und die Badenerin Dagmar Suhling (TuS Huchting): Beide krönten sich kürzlich in Halle (Saale) zur Deutschen Senioren-Hallenmeisterin, Suhling sogar doppelt.

Suhling reiste in guter Frühform nach Sachsen-Anhalt und wurde ihrer Favoritenstellung im Speerwerfen in der Altersklasse W50 souverän gerecht. Gleich im ersten Versuch schockte sie mit 37,85 Meter die Konkurrenz und setzte sich an die Spitze des Feldes. Im zweiten Wurf verbesserte sie sich auf 38,66 Meter. An dieser herausragenden Marke biss sich die Konkurrenz die Zähne aus und kam nicht annähernd an die Weiten von Suhling heran. Die Badenerin hatte aber noch längst nicht genug und steigerte im abschließenden Versuch sogar ihren eigenen Bremer Landesrekord auf 39,96 Meter.

Einen Tag später folgte dann der zweite Streich von Suhling im Dreisprung-Wettbewerb. Denn auch diesen gewann sie in überzeugender Art und Weise mit starken 9,95 Meter vor Birgit Löffler-Röder von der LG Bamberg (9,71 m) und Annett Jokiel-Straupe vom LTV Lippstadt (9,64 m). Beim Hammerwerfen konnte sie nicht an die guten Leistungen von den Norddeutschen Meisterschaften vor zwei Wochen anknüpfen und belegte mit 37,15 Meter lediglich Rang fünf.

Heidrich, die seit Jahresbeginn für die LG Kreis Verden startberechtigt und schon lange als erfolgreiche Seniorin bekannt ist, holte ihren Deutschen Meistertitel in der W55-Konkurrenz über 400 Meter. Für die Strecke benötigte sie 69,03 Sekunden. Am Tag davor schrammte sie über die 200-Meter-Distanz mit der Zeit von 29,71 Sekunden noch knapp am Podium vorbei und sprintete als Vierte ins Ziel.

Zwar reichte es für Geher Jürgen Hold (LG Kreis Verden) nicht ganz für den Titel, doch mit der Zeit von 18:43,47 Minuten über die 3000-Meter-Distanz gewann er immerhin Bronze. Damit wiederholte er in der M65-Klasse seine Platzierung aus dem Vorjahr. Ebenfalls auf den dritten Rang landete Diskuswerferin Birgit Schwers (LG Kreis Verden), nachdem sie den Diskus trotz Fußbeschwerden auf ordentliche 27,76 Meter warf. Beim Speerwerfen erreichte sie mit 25,30 Meter den vierten Rang. Dieselbe Platzierung sprang am Ende für Klaus Dieter Nolte (LG Kreis Verden) im Dreisprung in der Konkurrenz M55 heraus. Bitter: Mit der Weite von 10,38 Meter verpasste er das Podest nur um acht Zentimeter. Selbst eine Silbermedaille, die er um 13 Zentimeter verfehlte, war möglich.

Medaillenlos endete die DM auch für Sven Suhling (TuS Huchting), der in der Altersklasse M50 an den Start ging und beim Hammerwurf trotz beachtlichen 47,46 Meter den undankbaren vierten Platz erreichte. Von der eigenen Leistung enttäuscht war Udo Müller (LG Kreis Verden), nachdem er über 200 Meter und einer Zeit von 29,66 Sekunden nur den 13. Rang belegte. Zwar lief es auf der 60-Meter-Strecke besser, doch trotz ordentlicher Vorstellung (8,85 Sekunden) schied er im Vorlauf aus.