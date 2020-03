Meldet sich die SG Achim/Baden II doch noch einmal im Titelrennen zurück? Fakt ist: Durch die Ergebnisse aus der Vorwoche ist die Tabellenspitze für die Mannschaft von SG-Trainer Florian Schacht wieder näher herangerückt. Drei Minuszähler sind es zum TV Schiffdorf auf Platz eins sowie vier zum Dritten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Beide Kontrahenten kommen in dieser Saison noch in die Achimer Gymnasiumhalle, wo der Rangfünfte bis dato nur gegen den TV Oyten verloren hat.

Zunächst steht für die Zweitvertretung des Männer-Oberligisten aber die aktuelle Aufgabe in Bremen beim SV Grambke-Oslebshausen im Fokus. Durch einen Sieg gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen hat die Sieben von Trainer Marcel Hägermann in der Vorwoche den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Es würde keine einfache Aufgabe auf seine Mannschaft warten, warnt Schacht. In eigener Halle sei der SVGO stärker einzuschätzen als in der Fremde. Bis auf Linkshänder Sören Meier hat der 41-jährige Schacht alle Mann an Bord.

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Bremen