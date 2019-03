Kumpel mit etwas Distanz: Ingo Ehlers scheint den Spagat eines Trainers beim TSV Daverden erfolgreich zu meistern. (Björn Hake)

Herr Ehlers, vor der Saison haben Sie gesagt, dass Sie gespannt sind, wie der Trainer Ingo Ehlers nach dreijähriger Pause bei einem anderen Verein als dem TSV Morsum, bei dem Sie bisher immer Coach waren, funktionieren würde. Wie funktioniert denn bisher der Trainer Ingo Ehlers beim TSV Daverden?

Ingo Ehlers: Es scheint ja ganz gut zu klappen (lacht). Ich habe ja vorher immer quasi meinen Freundeskreis in Morsum trainiert. Nun ist es in Daverden ganz anders. Da bin ich der Trainer von Jungs, die 20 Jahre jünger sind. Das fand ich interessant. Ich bin jemand, der sehr viel auf der Kumpel-Schiene macht. Das mache ich immer noch, habe aber einen gewissen Abstand zu den Spielern. Sie wissen, was okay ist und wann Schluss ist. Daher bin ich derzeit sehr zufrieden. Es läuft sehr gut, ich bin mir selbst treu geblieben und ich habe mich auch weiterentwickelt.

Ja, ziemlich gut sogar. Das war gegen Fredenbeck (33:32 für den VfL Fredenbeck III, Anm. d. Red.). Das war eines unserer besten Saisonspiele überhaupt. Da haben wir bis zur 58. Minute geführt und ein super Spiel gemacht.

Meine größte Angst ist, dass sich jemand verletzt. Fallen zwei, drei der ganz wichtigen Säulen aus, dann können wir das nicht auffangen bei dem dünnen Kader, den wir haben. Daher sehe ich nicht, dass wir schon durch sind.

In erster Linie Simon Bodenstab. Er ist der Taktgeber, der das Rhythmusgefühl hat, wann Tempo gegangen und wann mal zurückgesteckt werden muss. Dann natürlich Lajos Meisloh aufgrund seiner vielen Tore und auch auf Halblinks Ole Fastenau. Fallen sie aus, können wir sie nicht ersetzen – aufgrund ihres Könnens und mangelnder Alternativen auf ihren Positionen.

Ich glaube nicht. Ich glaube eher, da könnten wir uns Schwächen leisten. Wichtiger ist es, unsere Hausaufgaben gegen die vermeintlich Kleinen zu machen. Jetzt kommen Beckdorf II, Sottrum und Sulingen. Da sagen ja viele, wir würden die Punkte im Vorbeigehen mitnehmen. Genau das ist die Gefahr bei so einer jungen Truppe. Bei den Topspielen mache ich mir keine Gedanken, da sind meine Jungs top motiviert und mit Fredenbeck haben wir eh noch eine Rechnung offen. Aber vor Oyten habe ich großen Respekt und da ich gegen Bützfleth nicht da sein werden kann, sind das die Spiele, die mir ein bisschen Angst machen.

Ich habe den Jungs die Augen geöffnet. Ich habe ihnen bewusst gemacht, dass sie im Endeffekt keine Chance haben werden, wenn sie vorne zwar immer 32 Tore werfen, dafür aber hinten nur Scheiße bauen. Ich habe ihnen den Knackpunkt aufgezeigt, dass wir unsere Spezialität, das Tempospiel, nur aufziehen können, wenn wir auch Tempo nach Ballgewinnen gehen können. Zudem habe ich etwas umgestellt und quasi Simon Bodenstab und Boyke Wilkens zu meinen heimlichen Abwehrchefs gemacht. Jetzt sind wir die spielerisch stärkste Mannschaft und haben im Tempospiel nochmals zugelegt. Dabei sind wir noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Im Angriff im stehenden Spiel haben wir noch Luft nach oben.

Bei allen Anfragen, die wir bisher an Spieler gestellt haben, war die Liga relativ egal. Aber es ist generell schwierig, jemanden nach Daverden zu holen. Wir werden wohl vermehrt junge, talentierte Spieler holen. Ich hätte gerne ein, zwei gestandene Spieler mit Erfahrung. Denn machen wir uns nichts vor, sollten wir aufsteigen, brauchen wir noch mehr Durchschlagskraft. Doch die ist schwer zu bekommen in der Region. Da grast zum einen Achim/Baden bereits viel ab. Von ihnen Spieler wegholen ist auch schwierig, die steigen lieber in die Landesliga ab als zu wechseln. Aber genau kann ich es nicht sagen, ich bin da selbst etwas ratlos.

Wir sind in guten Gesprächen, auch wenn es viele junge Spieler sind. Ich weiß, was in der Verbandsliga auf uns zukommen würde, sollten wir es schaffen. Die anderen Teams kennen uns nicht und ich bin mir sicher, dass wir auch mit der derzeitigen Mannschaft unseren Platz in der Liga finden würden und den Klassenerhalt schaffen könnten. Aber klar ist auch, dass auf Dauer Abwechslung hermüsste. Man kann nicht immer zum Erfolg kommen, indem man immer einfach 60 Minuten Tempo macht. Irgendwann geht das nicht mehr.

Zur Person

Ingo Ehlers

ist Trainer des Handball-Landesligisten TSV Daverden. Zu Saisonbeginn übernahm Ehlers den TSV und beendete damit seine dreijährige Auszeit als Coach. In 17 Spielen musste Daverden lediglich zwei Niederlagen hinnehmen, feierte 15 Siege und führt die Tabelle an. Das Ziel ist nach Platz vier im vergangenen Jahr diesmal der Aufstieg in die Verbandsliga.