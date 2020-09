Performen eine Choreografie in den Kostümen der TV-Serie "Haus des Geldes": "Movesty" mit Trainerin Isabel Cybulski (Mitte). (Jonas Kako)

Uesen. Hier eine kleine Choreo-Anpassung, dort ein letztes Gespräch – die Vorbereitungen auf die große Show der Hip-Hop-Abteilung des TSV Uesen anlässlich des 15-jährigen Bestehens laufen auf Hochtouren. In den vergangenen 15 Jahren hat Tanz-Trainerin Isabel Cybulski viel erlebt. Nach zahlreichen Titeln und Ehrungen ist die 53-Jährige aber noch lange nicht am Ende angekommen und freut sich auf die anstehenden Aufgaben mit ihren Tanzgruppen. Zunächst steht aber am Sonnabend die Show an.

„Ich bin tatsächlich schon seit Anfang an dabei und war damals so eine Art Initiatorin für die Entstehung einer Tanzabteilung. Nach dem erfolgreichen Bestehen der Trainer-Lizenz bin ich dann langsam aber sicher in die Tanzrichtung Hip-Hop hineingerutscht“, erinnerte sich Isabel Cybulski. Mittlerweile trainiert sie innerhalb des Vereins vier verschiedene Teams. Dazu gehören „Movesty“, „Speechless“, „Unstoppable“ und „One2Step“. Egal welche Gruppe sie trainiert: Der Spaß soll dabei stets im Vordergrund stehen. „Natürlich ist es immer schön, wenn man erfolgreich ist und vom Ehrgeiz angetrieben wird. Doch ohne die Liebe zu diesem Sport, verbunden mit einer großen Portion guter Laune, wäre vieles in den letzten Jahren nicht möglich gewesen“, findet Cybulski.

Großen Erfolg hatte besonders die Tanzgruppe „Movesty“. Sie wurde im Jahr 2005 gegründet. Die 17 Tänzerinnen aus dem Jahrgang 2000 bis 2002 trainieren zwei- bis dreimal die Woche und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Hip-Hop, Streetdance und Showdance. Speziell in den vergangenen Jahren glänzte das Team mit zahlreichen Bestleistungen und machte sich nicht nur regional, sondern auch national einen Namen. So landeten die Tänzerinnen bei Teilnahmen beim Dance2U, Rock your Contest, der Bremer Tanzwoche oder den Deutschen Turnfesten stets auf einem Treppchenplatz.

Mit ihrer jüngsten Choreografie zum Thema „Tribute von Panem“ erreichten sie bei Wettkämpfen zuletzt stets den ersten Platz. „Wir leben das Tanzen. Für mich persönlich ist die Gruppe so etwas, wie eine zweite Familie. Ohne diesen Gruppenzusammenhalt hätten wir so manches nicht geschafft“, sagt Tänzerin Pia Cybulski. „Vieles organisieren wir selbst. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Aber der Verein steht da klar hinter uns, was wir sehr schätzen“, bekräftigt Teamkollegin Mirja Ketschau.

Für Trainerin Isabel Cybulski wird der Sieg im Jahr 2017 beim Deutschen Turnfest in Berlin ewig in Erinnerung bleiben. „Eine Mega-Atmosphäre, vom Anfang bis zum Ende. Der erste Platz war für mich dann nur die logische Konsequenz aus harter Arbeit und Freude an diesem Sport. Man erkennt, dass sich die Mädels in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt haben“, erklärt sie.

Vier Aufführungen an einem Tag

An diesem Sonnabend feiern die Tänzerinnen des TSV Uesen mit einer großen und aufwendig geplanten Show ihr 15-jähriges Bestehen. Corona-bedingt mussten die Organisatoren um Cybulski dabei einiges beachten. So hat man sich dafür entschlossen, die Show in der Sporthalle der Achimer Hauptschule in vier gleiche Abschnitte mit denselben Abläufen aufzuteilen. Jeweils um 14, 15.30, 18 und 19.30 Uhr findet eine Aufführung statt. Da mit die Organisatoren mit einem großen Andrang an den Eingangsbereichen rechnen, planen sie für jeden Durchlauf extra viel Zeit ein. Tickets für die große Geburtstags-Show sind im Handel allerdings nicht mehr erhältlich. „Wir haben die wenigen Karten absichtlich nur an Familienangehörige und enge Freunde weitergegeben, um das Infektionsrisiko so gering wie nur möglich zu halten“, bekräftigt Isabel Cybulski.

Dass die Tänzer ihren Geburtstag in diesem Jahr überhaupt so groß feiern, hängt ebenfalls mit der Pandemie zusammen. Denn zahlreiche Wettbewerbe sind ausgefallen. Wie Trainerin Cybulski erklärt, sei es dem Organisationsteam gelungen, mit der Show eine gute Mischung aus Spaß und Wettkampf zu finden: „Als alle Veranstaltungen abgesagt wurden, ist uns eingefallen, dass wir ja dieses Jahr ein Jubiläum haben. Nach gründlichen Überlegungen haben wir daher eine große Show zusammengestellt, die den Mädels aber auch den Zuschauern das zurückgibt, was vielen Menschen in diesem Jahr gefehlt hat.“

Die Gruppe „Movesty“ hat sich für die Geburtstags-Show etwas Besonderes überlegt. In den Kostümen der Schurken aus der spanischen TV-Serie „Haus des Geldes“ performt die Gruppe eine Art Überfallkommando mitsamt Geldscheinen und künstlichen Waffen. „Wir wollen den Zuschauern etwas bieten. Das wird bestimmt gut ankommen“, versichert Isabel Cybulski.