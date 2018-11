Gut besucht: Das dreitägige Reitturnier des PSV Hannover erfreute sich einer beachtlichen Resonanz. (FR)

Verden. Bei der 23. Jugend-Challenge ist das Interesse der Zuschauer nicht ausgeblieben: Insbesondere am Sonnabend fanden sich viele in der Niedersachsenhalle in Verden ein. Der Pferdesportverband Hannover, Ausrichter der Veranstaltung, zählte am zweiten Tag des großen Reitturnieres knapp 1000 Besucher. Zwar hing das auch mit den vielen Ehrungen zusammen, dennoch untermauerte das einmal mehr die Bedeutung der Jugend-Challenge. Tina Pantel, beim PSV Hannover für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, berichtete: „Mit unserem Turnier besitzen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Hierhin kommen Ponyreiter aus ganz Deutschland und die Landes- und Bundestrainer sind vor Ort. Die Wettkämpfe finden auf einem hohen Niveau statt.“

Aus ihrer Sicht wurde der „sportlich hochkarätigste“ Wettbewerb jedoch nicht in der Niedersachsenhalle, sondern in der Verdener Reit- und Fahrschule ausgetragen. Damit meinte Pantel das Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter, das der Bundestrainer der Junioren und Jungen Reiter Dressur, Hans-Heinrich Meyer zu Strohen aus Verden, ausführlich kommentierte.

Darüber hinaus war Cornelia Endres, die Bundestrainerin der Ponydressurreiter, vor Ort. Von ihr bekamen Alegra Schmitz-Morkramer und die elfjährige Reitponystute Loreley, das Siegerpaar aus Hamburg, sehr viel Lob. Endres sagte: „Loreley geht sehr viel runder, geschlossener und versammelter. Alegra hat einfach viel Gefühl und reitet sehr geschmeidig.“ Grundsätzlich stimmt laut der Bundestrainerin die Entwicklung des Nachwuchses. „Wir hatten dieses Jahr schon in den Auswahllehrgängen ein wirklich gutes Niveau, sodass statt 20 sogar 25 Paare für das Finale nominiert wurden. Das zeigt, dass es an Nachwuchs im Ponydressurviereck momentan nicht mangelt. Mich freut natürlich, dass die drei Besten noch so jung sind und bereits auf L-Niveau gute Leistungen mit viel Perspektive für internationale Starts zeigen“, kommentierte sie. Auf Rang zwei landete Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Da Capo’s Dancing Boy – vor der drittplatzierten Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon. Beste Reiterin aus dem PSV Hannover war Lena Louise Heins: Mit Casino Royale K W erreichte sie den zehnten Platz.

Die hannoverschen Nachwuchsreiter nahmen zahlreich an den insgesamt 24 ausgetragenen Dressur- und Springprüfungen teil. Hierbei ist unter anderem Mylen Kruse mit dem achtjährigen Chaccmo positiv aufgefallen: In der Großen Tour wurde sie Zweite. Ann-Kristin-Arnold verbuchte in ihrem letzten Jahr als junge Reiterin sogar drei Siege.

Neben starken Einzelleistungen brillierte der PSV Hannover zudem im Mannschaftsspringen. Die beiden Teams belegten die Ränge zwei und vier. Jörg Münzner, Verbandstrainer Springen und PSV-Mannschaftsführer, erfreute sich an den Resultaten. Er sagte: „Ich bin mehr als zufrieden mit der geschlossenen Leistung unserer Nachwuchsreiter im Mannschaftsspringen und sehr stolz auf das Miteinander im Team Hannover.“

Lediglich das Team Mecklenburg-Vorpommern war im Mannschaftsspringen noch stärker. Für Pantel passte der Sieg zum aktuellen Trend. „Sie haben das erste Mal gewonnen. Die ostdeutschen Landesverbände haben aufgeholt, das gilt auch für Sachsen und Sachsen-Anhalt“, urteilte sie.

Übrigens heimste auch Maja Schnakenberg (RC Hagen-Grinden) eine gute Platzierung ein. Bei der Pony-Dressurreiterprüfung Klasse L** Trense sicherte sie sich mit Ekras van Tastique den dritten Rang. Damit leistete sie ebenso einen Beitrag für ein zufriedenstellendes Abschneiden des PSV Hannover, der sich somit in einem Teilnehmerfeld mit rund 250 Nachwuchsreitern und 13 Landespferdesportverbänden sowie einem Gastreiterteam aus Tschechien behauptete. Der stellvertretende PSV-Vorsitzende Klaus Oetjen bilanzierte: „Wir haben hier an allen drei Tagen in Verden einen super guten Sport und eine imponierende Leistungsdichte gesehen.“