Landesliga Männer: Sechs Siege ist der TSV Daverden noch vom Aufstieg in die Verbandsliga entfernt. Einen großen Schritt in diese Richtung können die Mannen von Trainer Ingo Ehlers an diesem Freitag und am kommenden Dienstag machen. Zweimal muss der TSV Daverden innerhalb von vier Tagen vor eigenem Anhang ran. Zunächst geht es auf ungewohntem Terrain – und zwar in der Cluvenhagener Sporthalle – gegen den TuS Sulingen, am Dienstag kommt der SV Beckdorf II zum Nachholspiel nach Langwedel. Er habe Respekt vor dem TuS Sulingen, warnt Igo Ehlers. Der Verbandsliga-Absteiger habe eine „solide Truppe“.

Den hohen Sieg aus dem Hinspiel (37:24) will Daverdens Trainer nicht überbewerten. „Da hatte Sulingen sich nicht im Griff und hat eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt“, erinnert sich der Coach der Grün-Weißen. Erik Beuße und Jesper von Salzen werden die Begegnung verpassen, dafür rückt Leon Penczek aus der dritten Mannschaft in den Kader. „Wir wollen uns mit zwei Siegen eine optimale Ausgangslage für den Hit gegen den VfL Fredenbeck III verschaffen“, nennt Ingo Ehlers das Ziel für die kommenden beiden Begegnungen.

Anpfiff: Freitag um 19.45 Uhr in Cluvenhagen