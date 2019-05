Achim. In der Fußball-Kreisliga hat Tabellenführer TSV Achim am Donnerstagabend einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zurückgelegt. Nachdem Verfolger FC Verden 04 II 24 Stunden zuvor gegen den TSV Etelsen II nur unentschieden spielte, setzte sich das Team von Sven Zavelberg mit 2:0 (1:0) gegen den TSV Thedinghausen durch und hat nun vier Zähler Vorsprung auf seinem Rivalen.

„Von meiner Mannschaft habe ich eine sehr gute Leistung gesehen. In der Defensive ließ sie kaum etwas zu und im Spiel nach vorne erarbeitete sie sich zahlreiche Torgelegenheiten“, freute sich Zavelberg. Bevor Patrick Spitzer mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:0 markierte (39.), besaßen die Platzherren zwei gute Gelegenheiten zum Führungstor. Sie wurden von Tim Melzer und Lukas Kiemes nicht verwertet. Nach dem Seitenwechsel wurde Thedinghausen stärker. Zwingend waren die Vorstöße jedoch nicht. Meist verpufften die Angriffe am dicht gestaffelten Abwehrverbund des Spitzenreiters, wo Patrick Spitzer und Sven Sedlasek in der Innenverteidigung ihre Aufgaben blendend lösten. Achims Torhüter Vincent Schicks musste nur einmal sein Können unter Beweis stellen – und zwar in der 83. Minute, als ein Angreifer der Gäste den Ball aus der Distanz auf seinen Kasten abfeuerte. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, denn Lukas Kiemes hatte in der 66. Minute das 2:0 erzielt.