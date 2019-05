Ende April wurde Bryana Newbern (Mitte) beim TV Oyten verabschiedet. Ende Mai startet sie mit dem Team USA bei den Nordamerikanischen und Karibischen Meisterschaften. (Björn Hake)

Die Drittliga-Saison hat Bryana Newbern vor einigen Wochen mit dem TV Oyten beendet. In der neuen Serie steht sie dann beim SV Werder Bremen II zwischen den Pfosten. Doch davor will sie noch ein ganz großes Ziel erreichen. Mit der Handball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten nimmt die Torhüterin demnächst an den Nordamerikanischen und Karibischen Meisterschaften teil. Bei dem Turnier kann Newbern mit dem Team USA Großes erreichen. In Mexiko-Stadt wird ein Ticket für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen vergeben, die Ende des Jahres in Japan ausgetragen wird. Die Meisterschaft in Mexiko beginnt am 28. Mai und endet am 2. Juni.

„Ich reise mit der Nationalmannschaft allerdings schon nächste Woche Donnerstag nach Mexiko“, sagt Newbern voller Vorfreude. Auch die Keeperin, die in der abgelaufenen Drittliga-Saison mit dem TV Oyten in der Weststaffel den vierten Platz in der Abschlusstabelle belegte, weiß, dass auf sie eine ganz große Chance wartet, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Um das Ticket nach Japan zu lösen, müssen Newbern und Co. in der Hauptstadt Mexikos jedoch weit kommen. Sogar sehr weit. „Nur der Turniersieger qualifiziert sich für die WM“, erklärt die gebürtige Kalifornierin, die neben dem deutschen auch über einen amerikanischen Pass verfügt.

Die Chancen, dass dem Team USA der Turniersieg gelingt, schätzt Bryana Newbern als recht gut ein. In der Vorrundengruppe B treffen die Vereinigten Staaten auf Kanada, Grönland und Kuba. „Gegen Kanada und Grönland haben wir schon einmal gespielt. Kuba kann ich dagegen dar nicht einschätzen“, sagt Newbern. In der anderen Gruppe treffen Puerto Rico, Mexiko und die Dominikanische Republik aufeinander. Kommt es für die USA im weiteren Turnierverlauf zu einem Duell mit Puerto Rico, rechnet die Ex-Keeperin des TV Oyten mit einem spannenden Verlauf. „Die Partien gegen Puerto Rico waren immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir wollen uns nicht zu viel Druck machen, können die Meisterschaft aber optimistisch angehen.“

Intensive Vorbereitung

Die Nationalmannschaft der USA wird jedoch definitiv gut vorbereitet ins Turnier gehen. „Wir haben in Frankreich und Luxemburg Trainingslager abgehalten und waren auch eine Woche in Deutschland unterwegs“, schildert Bryana Newbern, die im Team USA eine von insgesamt drei Torhüterinnen ist. Zudem spricht die Statistik ein wenig für die Mannschaft von Newbern. „2015 sind wir bei dem Turnier Dritter geworden und vor zwei Jahren Zweiter. Daher gibt es für uns diesmal nur einen Weg“, sagt die 25-Jährige schmunzelnd. Dieser Weg soll sie in Mexiko zum ersten Platz und somit zur WM führen.